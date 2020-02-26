Информирование и изменение законов решат системные проблемы многодетных при строительстве - Прима

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, с которыми сталкиваются многодетные семьи при оформлении документации для улучшения жилищных условий и строительства жилья, возьмут на особый контроль. Будет уделено внимание информированию граждан, при необходимости скорректируют законодательство. Об этом сообщил по время приема граждан в администрации Московского района столицы помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме к помощнику Президента обратились две жительницы Фрунзенского района по схожим вопросам. У обеих многодетные семьи, которые претендуют на улучшение жилищных условий. Когда подошла очередь, семьи решили строиться в Заводском районе столицы. Для этого им выделили субсидию, были уплачены первые взносы. Спустя время появилась возможность обзавестись жильем во Фрунзенском районе, после чего обе семьи отказались от строительства квартир в Заводском. При этом из-за недостаточной информированности семьи просрочили свои обязательства перед банком и оказались в списке должников. Это привело к тому, что по законодательству они не могут больше претендовать на повторное предоставление субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом.

"Семьям нужно помочь, однако вопрос не может решиться в ближайшее время", - отметил Виталий Прима. По его словам, схожие обращения со стороны многодетных семей уже были зафиксированы на приеме в Ленинском районе. Граждане, не зная специфики законодательства, столкнулись с проблемами. В результате они также не могли воспользоваться определенными льготами и поддержкой государства.

"В Минске большие планы по строительству жилья для многодетных семей. Этот вопрос на особом контроле. Мы проанализировали такие случаи, которые имеют не единичный характер. Считаю, есть необходимость в урегулировании в будущем подобных проблем. Ведь в силу слабой информированности, незнания законодательства, некоторые семьи пропускают необходимые сроки, что приводит к серьезным для них последствиям в финансовом плане", - обратил внимание инспектор по Минску.

По его словам, чтобы устранить эти ситуации, нужно работать в двух направлениях. Во-первых, сделать акцент на качественном информировании граждан о возможных последствиях или алгоритмах действий при принятии решений. Во-вторых, выдвинуть инициативу по корректировке законодательства, что поможет сохранить право повторного обращения для многодетных семей за поддержкой со стороны государства.

Помимо глобальных вопросов по улучшению жилищных условий, требующих времени и основательного подхода, поднимались сегодня и проблемы, которые решались прямо на приеме.

Например, минчанка долгое время живет в общежитии, которое получил муж. Там же она осталась с ребенком после развода с супругом. Однако после совершеннолетия дочери женщину попросили выселиться. По словам заявительницы, она по указу №103 строит дом в Смолевичах. Квартиру должны сдать в конце 2020 года. Виталия Приму она просила поспособствовать тому, чтобы на этот период сохранить за ней возможность проживания в общежитии. В администрации района пообещали решить проблему.

Обращались к инспектору по Минску также по поводу выселения из ветхих домов, самовольного строительства, работы коммунальных служб, капремонтов, замены домофонов. Звучали во время приема и идеи от минчан, которые демонстрировали свои инновационные разработки для экономии затрат на выработку энергии ТЭЦ, предлагали запретить на законодательном уровне аренду квартир на часы, сутки в многоквартирных жилых домах.-0-