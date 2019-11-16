Инфоцентр с оперативными данными о ходе выборов в парламент будет работать в Миноблисполкоме 17 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миноблисполкоме 17 ноября будет работать информационный центр, где будут собраны оперативные данные по ходу выборов в Палату представителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Вся информация из районов области будет размещена на официальном сайте Миноблисполкома www.minsk-region.gov.by.

Всего в списки избирателей включены 1 млн 123 тыс. 425 человек.

В Минской области зарегистрировано 73 кандидата в депутаты, из которых 6 выбыли из гонки. Таким образом, на места в Палате представителей претендуют 67 человек.

На территории региона образовано 17 округов. Открыты 982 участка для голосования, в том числе 7 размещены в воинских частях, 36 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения.

В избирательных комиссиях работают 10 тыс. 295 человека, из них 441 госслужащий. Свыше 5 тыс. граждан включены в состав комиссии через подачу заявлений, почти 800 выдвинуты от трудовых коллективов, 74 - от политических партий. Более 4,4 тыс. человек - представители общественных объединений (профсоюзов, "Белой Руси", Белорусского союза женщин, БРСМ, Белорусского фонда мира, объединения ветеранов).

В качестве наблюдателей в столичном регионе аккредитованы около 3,5 тыс. наблюдателей. Большинство - от общественных объединений (более 3 тыс.), 220 от политических партий, 176 - путем подачи заявлений, 109 - от трудовых коллективов.-0-