Инфраструктура Минска приспособлена для людей с инвалидностью примерно на 72%

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске объекты городской инфраструктуры приспособлены для людей с инвалидностью примерно на 72%. Об этом сообщила сегодня начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Диана Демидова на пленарном заседании форума "Универсальная среда", передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления обратила внимание на то, что для белорусской столицы характерна мировая тенденция - увеличение числа людей с инвалидностью. Из общего количества населения Минска они сегодня составляют 6,3%. "Важно, насколько комфортно этим людям живется в городе, и Минск активно развивается в этом направлении, - сказала Диана Демидова. - Пока что доля объектов, которые приспособлены к доступу инвалидов, составляет 72,4%. По сравнению с 2011 годом она увеличилась на 9,5%".

Диана Демидова отметила позитивную динамику в адаптации городского транспорта. Удельный вес низкопольного составляет 79,6%, оснащенного аппарелью - 39,5%. На 2019 год "Минсктранс" планирует закупить 158 единиц низкопольного транспорта. Автовокзалы активно приспосабливаются к доступу людей с инвалидностью. Также развивается услуга спецавтотранспорта "Социальная служба", которая очень востребована. В Минске работает 21 приспособленный автомобиль. Но этого не всегда хватает, чтобы удовлетворить все заявки, особенно в густонаселенных районах. За 9 месяцев этого года выполнено свыше 48 тыс. заявок по обслуживанию 2825 человек.

Отвечая на вопросы участников, Диана Демидова сообщила, что "Минсктранс" обучает водителей, чтобы общественный транспорт максимально близко подъезжал к бордюру. В новых правилах перевозки пассажиров прописано, что при необходимости водитель обязан помочь при посадке. Также обращается внимание на те участки на маршрутах, где все еще недостаточно снижен уровень бордюрного камня. "Мы знаем эту проблему и стараемся, по мере возможности, устранять недостатки", - добавила она.

"Метрополитен Минска сегодня является даже примером для российских соседей по приспособлению для людей с инвалидностью, - акцентировала внимание Диана Демидова. - 14 станций оборудованы подъемными платформами, закуплено 15 гусеничных подъемников. Нанесены специальные тактильные линии для инвалидов по зрению, имеются переговорные устройства".

Также она подчеркнула, что все усилия по созданию безбарьерной среды будут напрасны, если не обеспечить ее для людей с инвалидностью в жилфонде. "Пока немало случаев, когда собственное жилье является непреодолимой преградой. Приспособленность жилфонда составляет порядка 29%. Всего за 8 лет в Минске установлено 260 подъемных платформ и 428 пандусов, - отметила спикер. - Положительный момент в том, что с 2010 года выделяется целевое финансирование на создание безбарьерной среды по месту жительства инвалидов. Это было непростое, но правильное решение для города".

По государственному социальному заказу с Белорусским обществом глухих в Минске реализуется проект центра приема-передачи сообщений от людей с недостатками слуха. Он фактически дает человеку "голос", помогает обратиться в службы за оказанием какой-то услуги. И в целом сотрудничество с общественными организациями крайне важно для более эффективной работы по созданию безбарьерной среды.-0-