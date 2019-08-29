Инфраструктурный проект реализуют в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Патерниеки"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупномасштабный инфраструктурный проект международной технической помощи "Улучшение инфраструктуры сопредельных пунктов пропуска "Григоровщина" и "Патерниеки" запущен на белорусско-латвийской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Планируется расширить участок дороги между пунктами пропуска "Григоровщина" и "Патерниеки" путем увеличения количества полос движения в обоих направлениях, а также предоставления новых парковочных мест на огражденной стоянке для транспортных средств перед ПП "Патерниеки". Витебская таможня планирует дополнительно устроить освещенные пешеходные дорожки через ПП "Григоровщина" к автодороге Р20, а также приобрести оборудование для проведения таможенных операций.

Инфраструктурный проект реализуется латвийскими ГАО "Государственное недвижимое имущество" и Краславским муниципальным советом, Государственным таможенным комитетом Беларуси и Витебской таможней по программе трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" на 2014-2020 годы. Он финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Общий бюджет проекта составляет 3,93 млн евро. Вклад Европейского союза в финансирование - 3,53 млн евро, в том числе для Беларуси - 0,6 млн евро.

"Благодаря программе трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" на 2007-2013 годы пункт пропуска "Григоровщина" в 2015 году был оснащен современным инспекционно-досмотровым комплексом, который вот уже несколько лет успешно выполняет свою роль по оптимизации таможенного контроля", - отметили в ГТК.-0-