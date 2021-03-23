Инфраструктуру для электрификации участка создают на Калинковичском железнодорожном узле

23 марта, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. На Калинковичском железнодорожном узле обучают специалистов и создают инфраструктуру для электрификации участка. Об этом сообщил журналистам начальник локомотивного депо Калинковичи Игорь Гордиенко во время пресс-тура в честь 135-летия со дня образования Калинковичского железнодорожного узла, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Игорь Гордиенко, процесс подготовки специалистов и создания инфраструктуры начали достаточно давно. "Обкатано необходимое количество локомотивных бригад. И к пуску электрохода на участке Калинковичи - Жлобин мы готовы. Вместе с тем этот процесс активно продолжается. Идет обучение слесарей, которые будут обслуживать электросоставы, помощников машинистов и машинистов", - отметил он.

По словам руководителя, сегодня локомотивное депо Калинковичи - стабильное предприятие, которое занимает уверенные позиции и имеет серьезные перспективы. И основная их часть связана с инвестпроектом по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Будет электрифицирован участок общей протяженностью 141 км. На станциях, остановочных пунктах и перегонах участков проводятся необходимые работы.

"Это новое веяние, новые скорости, новый уровень комфорта. И в принципе это шаг вперед для предприятия, Калинковичского железнодорожного узла и района в целом", - подчеркнул Игорь Гордиенко.

В локомотивном депо Калинковичи работают более 530 человек. В парке - 36 тепловозов, три дизель-поезда серии ДП1, которые впервые в Беларуси прошли именно на этом участке, а также кран КЖДЭ.

28 февраля 1886 года был сдан в эксплуатацию участок Гомель - Лунинец Полесской железной дороги протяженностью в 281 версту. Стала работать железнодорожная станция, пришел первый поезд. С этого времени ведут отсчет и станция, и предприятия Калинковичского железнодорожного узла (станция Калинковичи, локомотивное депо Калинковичи, Калинковичская дистанция пути). Железная дорога стала градообразующей для будущего райцентра: Калинковичи получили развитие именно благодаря ей. Импульс был дан в 1915-1916 годах с продолжением строительства участка пути Жлобин - Калинковичи - Словечно - Овруч железнодорожной линии Петербург - Одесса. Затем построена Пховская ветка (Калинковичи - Пхов, 10 верст). В первые годы эксплуатации железные дороги обслуживались только одной парой почтово-товарно-пассажирских поездов. Сегодня ежесуточно через станцию проходит около 30 грузовых составов, плюс пассажирские.-0-