Инклюзивную группу обучают органическому земледелию и основам агробизнеса в Сенненском районе

8 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Инклюзивная группа из женщин и детей-инвалидов из городского поселка Богушевск Сенненского района обучается ведению агробизнеса и правильному выращиванию экологически чистых сортовых овощей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания Территориального центра соцобслуживания населения Сенненского района Галина Секачева.

Группу из 10 женщин разного возраста и 5 воспитанников Богушевского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Сенненского района учат, как правильно выращивать богатый урожай и реализовывать продукцию со своего огорода. "Социальный благотворительный проект "Обучение женщин Витебской области основам органического земледелия и агробизнеса" проводится под эгидой Белорусского детского фонда, комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома. Финансовую поддержку ему оказывает американская компания The Coca-Cola Foundation. В нем участвуют женщины предпенсионного, пенсионного возраста, мама, воспитывающая ребенка с инвалидностью, а также молодая владелица большого хозяйства. Из дома-интерната к этой группе присоединились пять воспитанников, которые с большим удовольствием занимаются выращиванием плодоовощной продукции", - рассказала Галина Секачева.

Обучение состоит из двух частей. В первой, теоретической части, которая уже подошла к концу, участникам рассказали, как правильно выращивать овощи, ухаживать за ними. Как собирать и складывать пищевые и растительные отходы так, чтобы они стали полезным для огородных культур компостом. При этом для такого органического удобрения могут использоваться и портящиеся овощи и фрукты со своего огорода, которые хозяйки часто выбрасывают в мусорный контейнер. Здесь же все идет в дело. И несмотря на то, что лекционный курс уже прочитан, участники могут задавать волнующие их вопросы в группе в Viber и получать квалифицированные ответы. Курирует проект кандидат сельскохозяйственных наук.

Во второй части проекта, к которой уже приступили, нужно закрепить полученные знания на практике. Участники проекта высаживают предоставленные им семена в домашние контейнеры и крытые теплицы. И если за рассаду, расставленную в тепле на подоконниках, беспокоиться особо не приходится, то о семенах, посеянных в закрытом грунте, нужно позаботиться дополнительно. Жительницам Богушевска вместе с семенным материалом предоставили и укрывной материал - спанбонд. Также для тех, у кого на личных приусадебных участках нет поликарбонатных теплиц, выдали специальные дуги, изготовленные из металла и стекловолокна. Они легкие, прочные, хорошо гнутся и держат форму.

В накрытых парниках, кроме перца, помидоров и огурцов, проращивают ранний картофель. Его укладывают между слоями земли и как следуют утепляют - создают своеобразную морозостойкую перину. Картофель с наступлением тепла, примерно в середине апреля, будут высаживать в открытый грунт, когда уже будет сформирована корневая система. Такой способ выращивания дает возможность получать урожай два раза в год.

Вырастить невиданный урожай для участников проекта - это еще полдела. Окончательный успех они закрепят, когда смогут реализовать свои экологически чистые овощи и фрукты с выгодой для семейного бюджета. Женщины взяли шефство над воспитанниками дома-интерната и собираются вместе с ребятами участвовать в сельскохозяйственных ярмарках.

Жительниц Богушевска обучают не только прямым продажам. Их проинструктируют, как правильно вести аккаунты в соцсетях, как делать красивые продающие фотографии для Instagram и находить рынки сбыта через глобальную сеть. Участники проекта затем смогут поставить на прочные рельсы агробизнес и, возможно, кто-то из них пожелает открыть личное дело и развить его до прибыльного и крупного сельхозпредприятия.-0-