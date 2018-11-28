Инклюзивный фестиваль "АДНОлькаВЫ_Я" пройдет в Минске 3 декабря

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВЫ_Я" соберет в Минске 3 декабря, в Международный день инвалидов, десятки ребят с особенностями развития и молодых инвалидов, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Искусство, культура - лучшее средство дипломатии. Мы же решили прибегнуть к творчеству, чтобы формировать положительное отношение к людям с инвалидностью. Ведь они вовсе не ограничены в возможностях, наоборот, очень талантливы и активны, - отметили организаторы. - Фестиваль проходит уже четвертый год. Он открытый, поэтому к выступлениям творческих ребят Октябрьского района присоединяются друзья со всего Минска".

В просторных залах Дворца железнодорожников гостей ждут творческие работы участников фестиваля, мастер-классы, боди-арт и аквагрим. Виртуозными гитарными переборами порадует известный белорусский музыкант и гитарист Сергей Труханович. Кульминацией программы станет концерт, в котором все выступающие дети равные, несмотря на их возможности и способности.

Организуют мероприятие Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь" города Минска при поддержке общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" и культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".-0-