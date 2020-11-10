Инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВЫ_Я" пройдет в новом формате 2 и 3 декабря

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВЫ_Я", который приурочен к Международному дню инвалидов, пройдет в безопасном формате 2 и 3 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы из ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь" г.Минска".

"Организуем мероприятие шесть лет подряд. Раньше фестиваль проходил на крупных площадках с участием большого количества детей. В этом году эпидемиологические условия не позволяют реализовать его в таком формате, поэтому для того, чтобы снизить вероятность заражения участников коронавирусной инфекцией, праздник пройдет в несколько этапов", - рассказали организаторы.

В первый день фестиваля члены жюри планируют посетить "Центр технического и художественного творчества детей и молодежи "Зорка", а на следующий день мероприятие пройдет на базе учреждения ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь" г.Минска".

"Составлен также график выступлений, чтобы дети меньше контактировали с другими группами. Но суть фестиваля не меняется. Дети с особенностями развития тоже способны и талантливы. Они заслуживают внимания и поощрения, что и получат за свои старания", - отметили организаторы.

Ежегодный фестиваль "АДНОлькаВЫ_Я" направлен на формирование положительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, снижение социальных барьеров между людьми с особенностями психофизического развития и их здоровыми сверстниками через творческую деятельность и социальное взаимодействие.-0-