Инклюзивный фестиваль "Зажги свою звезду" даст старт акции "Наши дети" в Минской области

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске 14 декабря пройдет областной инклюзивный фестиваль творчества "Зажги свою звезду", сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.
Мероприятие даст старт новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая в столичном регионе растянется на целый месяц - с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
Фестиваль соберет в городском Доме культуры учащихся учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Детям предстоит продемонстрировать таланты в 7 номинациях: вокал, литературное творчество, исполнение на музыкальных инструментах, хореография, театральное искусство, прикладное художественное и изобразительное творчество.
Оргкомитет отобрал для участия в гала-концерте 17 творческих номеров из 64 заявок. В номинациях "Прикладное художественное творчество" и "Изобразительное творчество" участвовало и вовсе 556 детских работ. Более 150 лучших из них отобрано для выставки, которая будет работать в фойе Дома культуры Дзержинска.
Организаторы мероприятия - главное управление по образованию Миноблисполкома, управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, Минский областной институт развития образования и областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.-0-