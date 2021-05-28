Инклюзивный марафон с концертом и модным показом пройдет 29 июня в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Международного дня защиты детей в спортивно-культурном центре Белгосуниверситета культуры и искусств пройдет инклюзивный марафон, состоящий из двух мероприятий, сообщили БЕЛТА в Благотворительном общественном объединении "Мир без границ".

В рамках республиканского благотворительного инклюзивного проекта "Особенный модный показ "Цветные сны" состоится демонстрация коллекций дизайнерской одежды "Дети - детям". Этот проект реализуется уже в четвертый раз, чтобы привлечь внимание к инклюзии детей-сирот с особенностями психофизического развития в культурную жизнь, необходимости создания индивидуальной одежды с учетом особенностей развития детей.

На подиум в дизайнерской одежде выйдут 250 моделей и участников творческого конкурса из числа детей с инвалидностью, в том числе сирот - воспитанников интернатных учреждений. Особенные модели продемонстрируют коллекции, созданные для них Анастасией Фалькович, Юлией Кутеповой, Лидией Бариновой, а также творческими объединениями учащихся: "Театра моды Костюмер", Индустриально-педагогического колледжа Витебского государственного технологического университета, Витебского государственного индустриально-технологического колледжа, Полоцкого государственного химико-технологического колледжа, Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, "Центра творчества "Эверест" города Могилева" и др. Вся созданная дизайнерская одежда передается в дар моделям.

Поддержат ребят на сцене артисты белорусской эстрады и победители международных и республиканских художественно-творческих мероприятий, теле- и радиопроектов.

И одновременно пройдет торжественное подведение итогов XIII Республиканского фестиваля творчества "Мечты сбываются" для детей с инвалидностью, воспитанников домов-интернатов. Победителями и дипломантами в различных номинациях (хореография, киноискусство, оригинальный жанр) стали 55 ребят.

Фестиваль творчества детей и молодых людей с инвалидностью "Мечты сбываются" проводится БОО "Мир без границ" ежегодно с 2007 года. Это уникальное мероприятие собирает ребят из всех домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития нашей страны. Оно дает возможность социальной реализации юношам и девушкам и создает общество равных возможностей. Столь общественно важный проект получил поддержку Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты, а также со стороны социально ориентированного бизнеса.

Организаторами марафона выступают: Белорусский государственный университет культуры и искусств и волонтерский клуб "СЛОН" БГУКИ, Республиканский волонтерский центр, Благотворительный фонд им. Преподобной Евфросинии Полоцкой, Благотворительное общественное объединение "Мир без границ".

Те, кто не попадет непосредственно на мероприятие, смогут присоединиться к нему в онлайн через аккаунты в инстаграм: wwb_belarus и youtube: WorldWithoutBorders.-0-