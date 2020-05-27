Инклюзивный пляж, новые беседки и песок высшего класса: зоны отдыха в Минске готовы к сезону

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пляжи и зоны отдыха на четырех водохранилищах в границах Минска готовы к сезону: здесь установили новое оборудование, привели в порядок береговые линии, обустроили территории для курения и отвели место для инклюзивного пляжа. Об этом рассказал во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора УП "Минское лесопарковое хозяйство" Александр Проминский.

Минское лесопарковое хозяйство обслуживает четыре водохранилища (Цнянское, Заславское, Дрозды и Криница), на которых расположены 20 пляжей площадью 93,6 га. "На данный момент все обслуживаемые зоны отдыха в надлежащем санитарном состоянии. Здесь установлено необходимое оборудование: теневые навесы, грибки, кабинки для переодевания, беседки, комплекты лесной мебели, детское и спортивное оборудование, информационные стенды", - сказал Александр Проминский.

К сезону отремонтировали беседки, покрасили пляжное и детское игровое оборудование. На пляжи завезли песчано-гравийные смеси для подсыпки и грейдирования подъездных грунтовых дорог к зонам отдыха. Сотрудники Минского лесопаркового хозяйства демонтировали старое непригодное оборудование, установили шлагбаумы, которые препятствуют несанкционированному заезду транспортных средств на территорию пляжей. Береговые линии подсыпали мытым просеянным песком высшего класса с карьеров Смолевичского района. Для дальнейшей его очистки от стекла, окурков, камней и других инородных предметов в разгар сезона будут использовать специальную уборочную машину. За чистотой на пляжах также будут следить уборщики. Так, в весенне-летний период на территориях пляжей уборка, дезинфекция туалетов проводится ежедневно. Летом мусор с 94 контейнерных площадок, установленных в зонах отдыха, вывозят каждый день, весной и осенью - по мере наполнения урн.

На территории каждой из зон отдыха обновили информационные стенды с правилами поведения людей на воде и на территории пляжей. На Заславском водохранилище установили пять металлических беседок и две кабинки для переодевания, на Цнянском водохранилище в этом году также появились новые деревянные беседки и комплекты лесной мебели, а также еще одна волейбольная площадка. Оборудовали столичные зоны отдыха и дополнительными скамейками, урнами, мангалами, доукомплектовали детские зоны игровым оборудованием.

На 15 из 20 пляжей на Заславском водохранилище, Крынице и Дроздах появились и специальные места для курения, которые оборудовали скамейками, урнами с пепельницами и информационные знаками "Курение разрешено". По решению администрации Советского района Минска, Цнянское водохранилище объявлено зоной свободной от курения.

На Заславском водохранилище по инициативе Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников оборудовали к новому сезону инклюзивный пляж возле санатория "Юность". Для этого здесь установили специальные понтон, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к береговой линии, а также приспособленную для их нужд кабинку для переодевания, деревянную мебель на пандусе и биотуалет. "В этом сезоне изучим спрос на подобные пляжи. Если будут поступать обращения от общественных организаций, конечно, будем прислушиваться к ним и добавлять элементы безбарьерной среды и на другие пляжи по мере необходимости, чтобы сделать их более доступными для отдыхающих", - заключил Александр Проминский.-0-

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В Минской области к летнему сезону оборудовали 122 зоны отдыха Также в этом году в местах отдыха установлены и отремонтированы малые архитектурные формы, более 100 общественных туалетов, почти 20 спортивно-игровых площадок, более 20 информационных знаков. Обустроены 11 автомобильных стоянок, всего в зонах отдыха региона их 132.

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