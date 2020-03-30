30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный пляж планируют обустроить в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном общественном объединении "Инвалиды-спинальники".

По инициативе представителей объединения инклюзивная зона отдыха будет создана на городском пляже у Роповского озера в Советском районе. Обустроить безбарьерную среду планируют на участке ближе к спасательному посту.

Проекты разработают студенты факультета промышленного и гражданского строительства БелГУТа. На конкурсной основе выберут лучший вариант, который будет реализован при поддержке администрации Советского района Гомеля.

Зона отдыха должна предполагать особую инфраструктуру: парковочные места, специальные дорожки со спуском в воду, площадки для шезлонгов, кабинки для переодевания и др.

Как уточнили в ООО "Инвалиды-спинальники", пока в регионе нет специально оборудованных зон для комфортного отдыха людей на инвалидных колясках. Возникают сложности с элементарными вещами: как добраться до воды по песку, безопасно войти в воду. Без посторонней помощи человеку на коляске сделать это практически нереально.

В перспективе в объединении "Инвалиды-спинальники" планируют проводить на инклюзивном пляже различные мероприятия, в том числе турслеты для людей с ограниченными возможностями.-0-