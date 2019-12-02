Инклюзивный праздник "Мир без границ" состоялся в Могилеве

2 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями "Инклюзивное кафе "Мир без границ" прошел в одном из заведений общественного питания в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой праздник мы организовали впервые. В этом нам помогли не только специалисты нашего центра и сотрудники кафе, но и родители особенных детей. Очень часто они сталкиваются с непониманием в обществе: ребенок может плакать, шуметь, вести себя не совсем адекватно. И к этому нужно быть готовыми окружающим, персоналу заведения. Поэтому инициативные родители вместе со специалистами придумали разнообразные ситуации и алгоритмы действия для тех, кто работает в заведениях и организациях города", - рассказала директор Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ольга Горбацкая.

Гостями первого инклюзивного кафе стали около 30 детей. Для них организовали игровые программы, уголки активности, шоу мыльных пузырей, минутку безопасности "Коты-пожарные". Для маленьких поваров провели мастер класс по приготовлению пиццы. "Все сотрудники кафе прошли специальное обучение. Они знают, как реагировать и вести себя с разными детьми и в разных ситуациях. Приятно отметить, что гостями инклюзивного праздника стали не только ребята с сенсорными нарушениями и тяжелыми заболеваниями. Среди наших гостей есть и здоровые дети. Все знакомятся, общаются и вместе играют. Самое главное - никто не чувствует себя каким-то не таким", - поделилась Ольга Горбацкая.

До конца года в Могилевской области запланировано еще несколько благотворительных мероприятий. Одно из них пройдет 3 декабря в Мстиславском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "С большим концертом "Вера. Надежда. Любовь" в Мстиславль приедут волонтеры и учащиеся Могилевской гимназии-колледжа искусств. Они выступят и навестят ребят, которым при помощи гимназии-колледжа в прошлом году приобрели два вертикализатора", - рассказала главный специалист Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Оксана Александрович.-0-