Инклюзивный праздник урожая пройдет в Кличеве 10 октября

2 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональный инклюзивный праздник урожая "Богач" пройдет в Кличеве 10 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кличевского райисполкома.

Главными участниками праздника станут люди с ограниченными физическими возможностями со всей Могилевской области. В программе праздника - показ обряда "Богач". "Для белорусских деревень это всегда был большой праздник. Когда жатва подходила к концу - оставляли несжатой горсть ржи. По другому этот кустик называли "дедовой" или "божией бородой". Позже его зажинали, перевязывали лентой, произносили специальный заговор и с песнями несли домой. Это и был Богач. Его заносили во двор тем, кому желали богатства и счастья. Согласно поверью, Богач обеспечивал ниву хлебом, а дом - счастьем и достатком", - рассказали про обряд в райисполкоме.

Для гостей праздника подготовят музыкальные выступления, мастер-классы и лекцию о том, как стать ремесленником. "Мы предлагаем попробовать себя в работе с соломкой, ткачестве гобеленов, керамике, разнообразных вышивках, плетение из бумажной лозы и технике "Канзаши". Мы надеемся, что наши мастер-классы помогут кому-то найти не только хобби, но и свое призвание", - подчеркнули организаторы.

Праздник урожая для людей с ограниченными физическими возможностями пройдет в Кличевском районе второй раз. В прошлом году его участниками стали более 200 человек из Кличевского, Осиповичского, Бобруйского и Кировского районов. Праздник проходит в рамках инициативы "Возрождение и проведение праздника урожая "Богач". "Этот праздник - не только возрождение и сохранение древней белорусской традиции. Но и возможность для людей с ограниченными возможностями показать свои таланты в качестве ведущих, певцов, актеров и успешных ремесленников", - отметили в райисполкоме.

Инициатива реализуется органами управления и самоуправления Кличевского района по проекту "Эффективное взаимодействие, современное управление - устойчивый результат" при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Варшаве.-0-