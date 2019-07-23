Инклюзивный вечер аргентинского танго организуют в Минске 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует серия инклюзивных ивентов по альтернативной и дополнительной коммуникации. Первым в цикле станет вечер аргентинского танго, который состоится 24 июля в столичном в Dipservice Hall, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В мероприятии примут участие руководители шести столичных школ танго. Также к танцам присоединятся специально приглашенные гости, среди них чемпионка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках Анна Горчакова, первая белорусская модель с ДЦП Ангелина Уэльская, основатель школы аргентинского танго в Филадельфии Андрес Амарилла. Выступит и молодой белорусский танго-бэнд Comme il Faut: участник группы артист Белгосфилармонии Андрей Сиваков - единственный в Беларуси исполнитель музыки танго на аутентичном бандонеоне. Всего на вечере ожидается более 150 участников.

Вечер танго организуется в рамках социального проекта по развитию альтернативной и дополнительной коммуникации freeMOWA. В 2018 году инициатива участвовала в XII сезоне конкурса социальных проектов Social Weekend, где выиграла Гран-при.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время было представлено свыше 3 тыс. уникальных идей со всех регионов в сфере культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. Судьбу инициатив определяет жюри, в состав которого входят представители исполнительной и законодательной власти, международных некоммерческих организаций, меценатов. Преимущество Social Weekend - в открытости для любых проектов и быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу инициативы получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.-0-