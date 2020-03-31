Инкубатор малого предпринимательства создан в Пинске

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске создали инкубатор малого предпринимательства, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления экономики горисполкома Иван Богданович.

Новый субъект инфраструктуры предпринимательства зарегистрирован в Министерстве экономики 9 марта. Он создан на базе общества с ограниченной ответственностью "ТСП-Плюс" для стимулирования экономической активности жителей пинского района. Инкубатор разместится на территории бывшего экскаваторного завода "Гидросельмаш", где ООО располагает большими площадями офисных и складских помещений. Сейчас их приводят в соответствие с новым предназначением.

"Задача бизнес-инкубатора - предоставить инфраструктуру предпринимателю на время его становления. Регистрируясь в качестве резидента инкубатора, он имеет соответствующие льготы по налогообложению. Там ему оказывают услуги по юридическому сопровождению бизнеса, бухгалтерии, помогают найти поставщиков и потенциальных покупателей продукции", - пояснил начальник управления экономики горисполкома.

Он добавил, что в 2019 году на базе консалтинговой бухгалтерской компании "АккаунтПинск" также был создан центр поддержки предпринимательства, который вскоре переедет под крышу инкубатора.

Центр поддержки предпринимательства появился в этом году и в Кобрине. По информации комитета экономики Брестского облисполкома, сейчас в области действуют 14 таких объектов: четыре - в Бресте, по два - в Пинске и Березе, по одному - в Барановичах, Ганцевичах, Пружанах, Столине, Ивацевичах и Кобрине. Также в области функционируют четыре инкубатора малого предпринимательства - в Бресте, Барановичах, Березе и Пинске. Там отметили, что в инновационном фонде Брестского облисполкома предусмотрены и ежегодно выделяются средства на организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры.-0-