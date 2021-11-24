24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инновации в агропромышленном комплексе обсудили на онлайн-конференции в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Гомсельмаш".

5-я международная заочная конференция "Инновационные технологии в агропромышленном комплексе - сегодня и завтра" состоялась на базе научно-технического центра комбайностроения. Форум прошел в формате видеосвязи. Были заслушаны доклады о технических и технологических ноу-хау в отрасли.

"Для участия в конференции было представлено более 90 тезисов от авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых затрагивались различные тематические направления. В частности, состояние, тенденции и направления развития сельскохозяйственного машиностроения в области создания мобильных энергетических средств, тракторов, машин для уборки зерновых культур, кормов, корнеклубнеплодов. Обсудили и передовой опыт и современные методы проектирования и исследований сельскохозяйственных машин. Также уделялось внимание аспектам, связанным с новыми материалами и технологиями в сельскохозяйственном машиностроении, методам повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных машин, их надежности и безопасности. Актуальна также тема кооперационного сотрудничества с мировыми компаниями в области сельхозмашиностроения", - рассказала пресс-секретарь предприятия Анна Ковалева.

В повестке форума был ряд докладов по результатам научно-исследовательских работ. Не исключено, что некоторые из разработок будут внедрены в производство.-0-