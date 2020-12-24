Инновации в сфере упаковки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 24 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:54 ГАИ: соблюдение ПДД станет залогом беззаботных праздников Общество
20:47 Определен единый порядок присвоения квалификационных категорий судебным экспертам Общество
20:39 Опытно-промышленную серию антиковидного препарата на основе плазмы крови выпустят в январе 2021 года Общество
20:36 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Ирландии из-за птичьего гриппа Экономика
20:26 В "Зубренке" стартовали зимние каникулы Общество
20:18 Беларусь в январе-октябре увеличила экспорт в Башкортостан на 1,7% Экономика
20:16 Мозырский НПЗ обновил резервуары промпарка Регионы
20:12 Беларусь и Россия согласовали цену на газ в 2021 году Экономика
20:01 График работы в январе изменят некоторые нотариальные конторы, бюро и архивы Общество
19:53 Всебелорусская пионерская елка пройдет в Минске 28 декабря Регионы
19:45 Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства В мире
19:39 Сизов: акция "Наши дети" дает возможность подарить тепло и заботу, создать атмосферу праздника Общество
19:32 Правоохранители задержали участника массовых беспорядков в Бресте Происшествия
19:30 В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса В мире
19:28 Более 10,5 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на зимних каникулах Регионы
19:23 Председатель Миноблисполкома вручил подарок школьнице из Жодино Регионы
19:21 Минское "Динамо" уступило "Металлургу" в чемпионате КХЛ Спорт
19:08 Житель Орши отправлял командиру минского ОМОНа сообщения с угрозами Происшествия
19:00 Беларусь и Босния и Герцеговина обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества Экономика
18:52 Проект "Память сердца" финишировал на площади Победы в Минске Регионы
18:44 Великобритания и ЕС согласовали все условия торговой сделки В мире
18:27 "Беллесбумпром" подарил Бобруйской школе-интернату мебель для учебных классов Регионы
18:19 Лукашенко утвердил новые тарифы на ЖКУ. Какие услуги подорожают в 2021 году и насколько? Президент
18:14 Минпром поздравил воспитанников "SOS-Детская деревня Могилев" с новогодними праздниками Регионы
18:06 Акция "Наши дети" дает возможность иначе взглянуть на жизнь - Сивак Регионы
17:43 Депутат: в новогодние дни ни один ребенок не должен остаться без внимания Общество
17:39 Минчанин оскорбил гомельского милиционера в интернете - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:37 Диснеевский мультфильм "Вверх" впервые озвучили на белорусский язык для VOKA Афиша
17:32 Минтранс вручил подарки воспитанникам Чурленского детского сада - средней школы Регионы
17:28 Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
24 декабря 2020, 20:36

Инновации в сфере упаковки

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Вам путевка – в "Белую Вежу"
Главный бренд ОАО "Беловежский"

Группа компаний "РИОНА" – крупнейшее предприятие Беларуси по выпуску полимерной продукции и упаковки, которую используют производители из самых разных отраслей: от промышленности, в том числе пищевой, до сельского хозяйства. В 2020 году здесь освоили новую технологию изготовления полипропиленовых стаканов с IML-этикетки.

Покупайте белорусское!

Один из самых популярных сегодня упаковочных материалов – стретч-пленка, которую используют как в производстве, так и в быту. Благодаря ее свойствам одинаково хорошо можно и упаковать крупный строительный груз, и завернуть для хранения продукты питания. Правда, мало кто знает, что эту необходимую в повседневном обиходе упаковку, а если точнее – разные ее виды, производят в Каменецком районе на Группу компаний "РИОНА".

Предприятие работает с 2002 года, на территории Каменетчины – с 2009-го. Изначально ассортимент выпускаемой продукции состоял из термоусадочной, полиэтиленовой и стретч-пленок. Начинали с полиэтиленовых пакетов разных размеров. Следующим этапом в развитии производства стал выпуск полистирольной ленты, которую предприятия молочной промышленности закупали для изготовления упаковки (стаканы для сметаны и йогурта). К слову, сейчас Группа компаний "РИОНА" самостоятельно производит полистирольные стаканы со слив-этикеткой.

В 2012 году компания запустила серийное производство многослойной агростретч-пленки, которая и сегодня пользуется большим спросом в сельском хозяйстве. Для ее изготовления "РИОНА" применяет высококачественный полиэтилен, наделяющий продукцию прочностью и долговечностью.

– Наша агростретч-пленка выполняет сразу ряд важных функций. Во-первых, отвечает за сохранность питательности корма на протяжении года, обеспечивая необходимую влажность внутри тюка. Во-вторых, за счет ее устойчивости к УФ-излучению и хороших герметических свойств можно хранить тюки с сенажом непосредственно на поле и не строить дополнительные склады под сенаж или оборудовать сенажные ямы, – перечисляет преимущества продукции маркетолог Группы компаний "РИОНА" Андрей Ульяненко. – К тому же пленка достаточно прочна при эксплуатации.

Новинка упаковки

В этом же году предприятие запустило в производство импортозамещающую продукцию – стретч-худ, современную пленку для упаковки паллет.

– Среди остальных видов полимерных упаковок стретч-худ-пленка обеспечивает максимальную сохранность палетированных грузов. Трехслойный рукав обтягивает палеты с продукцией, обеспечивая надежное фиксирование независимо от геометрических параметров и форм, – поясняет представитель предприятия. – Такая упаковка надежно удерживает груз на поддоне, что особенно важно при транспортировке на дальние расстояния.

В прошлом году предприятие освоило современную технологию производства так называемой "вплавляемой" IML-этикетки.

– Это достаточно новая технология, отвечающая современным требованиям к нанесению этикетки на самую разнообразную пластиковую тару, – отмечает Андрей Ульяненко. – Суть ее – во вкладывании этикетки в пресс-форму перед началом процесса формирования изделия. Таким образом этикетка вплавляется в материал отливки, образуя единое целое.

Большую часть сырья для производства высококлассной продукции предприятие закупает на единственном белорусском заводе-изготовителе ОАО "Нафтан" – завод "Полимир". Также используется сырьевая база таких мировых лидеров полимерной продукции, как ExxonMobil, Dow Chemical, Sabic, Ineos, Total. Petrochemical, Borealis и других.

В числе заказчиков Группа компаний "РИОНА" – крупнейшие белорусские производители, в том числе молочной и мясной отраслей. Работает предприятие и на экспорт – как в страны СНГ, так и дальнего зарубежья.

К слову, вся продукция проходит лабораторный контроль, сопровождается паспортами качества, а также имеет сертификацию в соответствии с регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки".

В штате – профи

На протяжении многих лет здесь не просто увеличивали производственные мощности, приумножали ассортимент и совершенствовали продукцию. "РИОНА" нарабатывала имидж надежного производителя, поставщика и партнера. За всеми результатами в первую очередь стоят люди.

В команде единомышленников есть те, кто работает в компании с ее первых дней. На современное предприятие охотно трудоустраивается молодежь. К слову, многие из них приходили сюда на практику будучи студентами ведущих вузов страны, а посмотрев на условия труда, возможности заработной платы и карьерного роста, выбирали каменецкое предприятие для начала профессиональной деятельности.

– Можно смело сказать, что мы растим кадры. Наши опытные работники с радостью передают знания молодежи, из которой получаются действительно толковые специалисты, работающие на общий результат, – уверен Андрей Ульяненко.

• 2 высокотехнологичные итальянские линии для производства многокомпонентных трехслойных полимерных пленок;

• 6 линий по производству однослойных полимерных пленок выдувного типа;

• 3 плоскощелевые линии по производству одно- и многослойных стретч-пленок;

• 3 линии для ленты полистирольной;

• линия для надевания термоусадочной (sleeve) этикетки на стаканы.

Работают участки производства ПЭ-пакетов с нанесением печати и полимерной тары, где изготавливаются стаканы для упаковывания и хранения продукции пищевой промышленности, продукции парфюмерно-косметической и промышленного и бытового применения.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина МАНУЙЛИК.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Вам путевка – в "Белую Вежу"
Фото из архива Мозырский НПЗ обновил резервуары промпарка
Фото БРПО Всебелорусская пионерская елка пройдет в Минске 28 декабря
Фото из архива Более 10,5 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на зимних каникулах
Фото Миноблисполкома Председатель Миноблисполкома вручил подарок школьнице из Жодино
Проект "Память сердца" финишировал на площади Победы в Минске
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации
Лукашенко утвердил новые тарифы на ЖКУ. Какие услуги подорожают в 2021 году и насколько?
В Беларуси детям уделяется большое внимание - Кочанова
С Рождеством и с Новым годом! И с новой квартирой на лучших условиях праздничной Акции!
Топ-новости
Лукашенко провел назначения в судейском корпусе
Президентские стипендии назначены 97 молодым ученым
Беларусь и Россия согласовали цену на газ в 2021 году
Опытно-промышленную серию антиковидного препарата на основе плазмы крови выпустят в январе 2021 года
Акция "Наши дети" учит нас быть внимательными и заботливыми - Кунцевич
Проект "Память сердца" финишировал на площади Победы в Минске
ЕАЭС выстоял в условиях пандемии - Малкина
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358
Зимние каникулы начинаются у белорусских школьников
Подарим детям возможности: Parimatch Foundation делает подарки к Новому году
Конкурс "Человек Дела – 2020"
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные
МТЗ стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021"
Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США - МИД
Минфин предлагает обсудить изменения в закон о рынке ценных бумаг
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.