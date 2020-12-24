Инновации в сфере упаковки

Группа компаний "РИОНА" – крупнейшее предприятие Беларуси по выпуску полимерной продукции и упаковки, которую используют производители из самых разных отраслей: от промышленности, в том числе пищевой, до сельского хозяйства. В 2020 году здесь освоили новую технологию изготовления полипропиленовых стаканов с IML-этикетки.

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Один из самых популярных сегодня упаковочных материалов – стретч-пленка, которую используют как в производстве, так и в быту. Благодаря ее свойствам одинаково хорошо можно и упаковать крупный строительный груз, и завернуть для хранения продукты питания. Правда, мало кто знает, что эту необходимую в повседневном обиходе упаковку, а если точнее – разные ее виды, производят в Каменецком районе на Группу компаний "РИОНА".

Предприятие работает с 2002 года, на территории Каменетчины – с 2009-го. Изначально ассортимент выпускаемой продукции состоял из термоусадочной, полиэтиленовой и стретч-пленок. Начинали с полиэтиленовых пакетов разных размеров. Следующим этапом в развитии производства стал выпуск полистирольной ленты, которую предприятия молочной промышленности закупали для изготовления упаковки (стаканы для сметаны и йогурта). К слову, сейчас Группа компаний "РИОНА" самостоятельно производит полистирольные стаканы со слив-этикеткой.

В 2012 году компания запустила серийное производство многослойной агростретч-пленки, которая и сегодня пользуется большим спросом в сельском хозяйстве. Для ее изготовления "РИОНА" применяет высококачественный полиэтилен, наделяющий продукцию прочностью и долговечностью.

– Наша агростретч-пленка выполняет сразу ряд важных функций. Во-первых, отвечает за сохранность питательности корма на протяжении года, обеспечивая необходимую влажность внутри тюка. Во-вторых, за счет ее устойчивости к УФ-излучению и хороших герметических свойств можно хранить тюки с сенажом непосредственно на поле и не строить дополнительные склады под сенаж или оборудовать сенажные ямы, – перечисляет преимущества продукции маркетолог Группы компаний "РИОНА" Андрей Ульяненко. – К тому же пленка достаточно прочна при эксплуатации.

Новинка упаковки

В этом же году предприятие запустило в производство импортозамещающую продукцию – стретч-худ, современную пленку для упаковки паллет.

– Среди остальных видов полимерных упаковок стретч-худ-пленка обеспечивает максимальную сохранность палетированных грузов. Трехслойный рукав обтягивает палеты с продукцией, обеспечивая надежное фиксирование независимо от геометрических параметров и форм, – поясняет представитель предприятия. – Такая упаковка надежно удерживает груз на поддоне, что особенно важно при транспортировке на дальние расстояния.

В прошлом году предприятие освоило современную технологию производства так называемой "вплавляемой" IML-этикетки.

– Это достаточно новая технология, отвечающая современным требованиям к нанесению этикетки на самую разнообразную пластиковую тару, – отмечает Андрей Ульяненко. – Суть ее – во вкладывании этикетки в пресс-форму перед началом процесса формирования изделия. Таким образом этикетка вплавляется в материал отливки, образуя единое целое.

Большую часть сырья для производства высококлассной продукции предприятие закупает на единственном белорусском заводе-изготовителе ОАО "Нафтан" – завод "Полимир". Также используется сырьевая база таких мировых лидеров полимерной продукции, как ExxonMobil, Dow Chemical, Sabic, Ineos, Total. Petrochemical, Borealis и других.

В числе заказчиков Группа компаний "РИОНА" – крупнейшие белорусские производители, в том числе молочной и мясной отраслей. Работает предприятие и на экспорт – как в страны СНГ, так и дальнего зарубежья.

К слову, вся продукция проходит лабораторный контроль, сопровождается паспортами качества, а также имеет сертификацию в соответствии с регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки".

В штате – профи

На протяжении многих лет здесь не просто увеличивали производственные мощности, приумножали ассортимент и совершенствовали продукцию. "РИОНА" нарабатывала имидж надежного производителя, поставщика и партнера. За всеми результатами в первую очередь стоят люди.

В команде единомышленников есть те, кто работает в компании с ее первых дней. На современное предприятие охотно трудоустраивается молодежь. К слову, многие из них приходили сюда на практику будучи студентами ведущих вузов страны, а посмотрев на условия труда, возможности заработной платы и карьерного роста, выбирали каменецкое предприятие для начала профессиональной деятельности.

– Можно смело сказать, что мы растим кадры. Наши опытные работники с радостью передают знания молодежи, из которой получаются действительно толковые специалисты, работающие на общий результат, – уверен Андрей Ульяненко.

• 2 высокотехнологичные итальянские линии для производства многокомпонентных трехслойных полимерных пленок;

• 6 линий по производству однослойных полимерных пленок выдувного типа;

• 3 плоскощелевые линии по производству одно- и многослойных стретч-пленок;

• 3 линии для ленты полистирольной;

• линия для надевания термоусадочной (sleeve) этикетки на стаканы.

Работают участки производства ПЭ-пакетов с нанесением печати и полимерной тары, где изготавливаются стаканы для упаковывания и хранения продукции пищевой промышленности, продукции парфюмерно-косметической и промышленного и бытового применения.

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Марина МАНУЙЛИК.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА