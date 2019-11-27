Инновационная продукция в структуре экономики Витебской области занимает 28%

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В структуре экономики Витебской области инновационная продукция занимает 28%, сообщила журналистам председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, облисполком принимает все меры, чтобы удельный вес инновационной продукции увеличился. "Преимущественно это продукция нефтехимии, фармацевтики, дерево- и металлообработки, легкой промышленности. 50% товаров этой категории поставляется на экспорт", - отметила Анжелика Никитина.

В северном регионе существует четыре технопарка (три из них на базе вузов), 125 организаций разрабатывают инновационные виды продуктов. Остро стоит вопрос их внедрения в экономику, поскольку на создание продукции уходит длительное время. "Важно заинтересовать учебные заведения в разработке продукта, наладив их взаимодействие с потребителем (предприятиями области)", - добавила председатель комитета экономики.

Сегодня в администрации СЭЗ "Витебск" проходит конгрессное мероприятие "Инновационное развитие Витебской области". На выставке свои разработки представили региональные и республиканские учреждения образования. Состоятся несколько семинаров, будет работать биржа деловых контактов. По итогам планируется подписать договоры и протоколы о намерениях сотрудничества для последующего применения разработок в машиностроении и пищевой промышленности.

Организаторами мероприятия выступили Госкомитет по науке и технологиям Беларуси, комитет экономики облисполкома, СЭЗ "Витебск", Витебский областной центр маркетинга.-0-