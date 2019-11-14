Инновационное развитие региона обсудят на конгрессе в Витебске

14 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Конгресс "Инновационное развитие Витебской области" соберет представителей бизнеса, науки и заинтересованных организаций в городе на Двине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

Значимое в экономической сфере региона мероприятие, которое проводится с целью стимулирования инновационной активности организаций во всех отраслях экономики, состоится 27 ноября на базе администрации СЭЗ "Витебск". Программа включает работу выставочных экспозиций, которые познакомят с инновационными научно-техническими разработками и продукцией. С учетом развития в Витебской области химической промышленности, машиностроительной отрасли и агропромышленного комплекса новинки будут представлены преимущественно в этих сферах. Затем участники конгресса проведут биржу деловых контактов, посвященную актуальным вопросам по теме. Особое внимание будет уделено текущему состоянию развития кластерных инициатив в Беларуси и деятельности свободных экономических зон как основе повышения инновационно-инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Также будут презентованы отдельные разработки, имеющие высокий потенциал для коммерциализации и внедрения на предприятиях. По результатам работы планируется заключение договоров и протоколов о сотрудничестве.

"Наука и бизнес уже пришли к пониманию необходимости взаимодействия, ведь только в тесном сотрудничестве они могут достичь максимально эффективной работы. Конгресс представляет интерес для представителей обоих сторон, так как направлено на углубление интеграции науки, образования и бизнеса, продвижение научно-технических разработок для их внедрения и коммерциализации", - подчеркнули в центре маркетинга.

Организаторы мероприятия - Государственный комитет по науке и технологиям, комитет экономики Витебского облисполкома, СЭЗ "Витебск", Витебский областной центр маркетинга, Витебский областной союз нанимателей.-0-