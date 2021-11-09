Инновационную систему дезинфекции кабины лифта от COVID-19 разработали на могилевском "Зените"

9 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Инновационную систему дезинфекции кабины лифта от гриппа и COVID-19 разработали конструкторы ОАО "Зенит". Новинку планируют внедрить в массовое производство уже в начале 2022 года, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Алексей Войтехович.

"Новая система обеззараживания, действие которой основано на ультрафиолетовом излучении диапазона С, по совокупности технических параметров и характеристик стала поистине инновационной, - отметил Алексей Войтехович. - Модель не имеет аналогов. По результатам испытаний, действительно позволяет защитить человека от множества вирусов, бактерий, грибков и других вредоносных возбудителей - начиная от кишечной палочки, стафилококка и заканчивая гриппом и даже коронавирусной инфекцией. Микробиологическая эффективность новой системы получила серьезную научно-практическую доказательную базу, основанную на лабораторных исследованиях специалистов Витебского медицинского университета".

Система обеззараживает как воздух внутри кабины, так и ее внешние поверхности. Она представляет собой металлическую панель с вмонтированным ультрафиолетовым излучателем и вытяжной вентиляцией с устройством дезинфекции удаляемого воздуха. "В замкнутых помещениях вероятность заражения различной инфекцией, особенно коронавирусной, увеличивается в разы, - подчеркнул заместитель главного конструктора предприятия Сергей Игнатов. - Причем опасность заболевания возникает как при вдыхании инфицированного воздуха, так и при прикосновении к зараженным поверхностям - например, кнопкам управления лифтом. Разработанная на "Зените" система позволяет предупредить два этих варианта заражения".

Новинка работает в двух режимах. Когда в кабине находятся люди, автоматически запускается вентиляция, и воздух направляется в устройство с излучателями, где очищается ультрафиолетом и выводится в общую шахту. Это исключает попадание зараженного воздуха из одной кабины лифта в другую. В свою очередь дезинфекция поверхностей диапазоном жесткого ультрафиолета срабатывает, когда внутри никого нет, потому что при длительном воздействии такое сильное облучение может навредить человеку. Однако переживать не стоит: запуск дезинфектора возможен только при гарантированном отсутствии пассажиров и после подтверждения всех систем защиты.

"Многоступенчатая система контроля оснащена набором дополнительных датчиков защиты, - пояснил Сергей Игнатов. - Один из них вмонтирован в панели прибора: он подтверждает отсутствие посторонних предметов на пути излучения. Второй - датчик движения, расположен вверху кабины и проверяет отсутствие пассажиров, третий - датчик веса, вмонтирован в пол лифта и дает команду включения прибора. При наличии в кабине людей, система блокируется и лифт продолжает работу в штатном режиме. Данные о текущем проценте дезинфекции отражаются на специальной панели индикации, расположенной внутри кабины. Полное обеззараживание происходит всего за 2 минуты. В процессе работы установка не выделяет озона - это значит, что изделие гигиенически безопасно".

Над разработкой системы дезинфекции на предприятии трудились около года. За этот период испытывалось несколько версий. Первая обеззараживала кабину за 50 минут. В процессе усовершенствования устройства изначальное время удалось сократить в 25 раз. Причем производительность улучшена без увеличения потребляемой мощности системы. Также за счет технических и инновационных решений себестоимость системы удешевилась в 2 раза без потери качества. Предприятие может производить от 1 тыс. таких систем в месяц - все зависит от спроса и потребности.

Сегодня ОАО "Зенит" готовит пакет документов на получение патента и одобрение Министерства здравоохранения на повсеместное использование разработки. Пробная партия лифтов с инновационной системой дезинфекции уже проходит апробацию в новых жилых домах в Санкт-Петербурге, часть лифтов на самом предприятии также оснащена этими устройствами. В перспективе систему дезинфекции планируют широко применять на объектах социальной сферы и в первую очередь в учреждениях здравоохранения.-0-

Фото Олега Фойницкого.