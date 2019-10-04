Инновационные технологии в АПК обсуждают машиностроители из пяти стран на "Гомсельмаше"

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инновационные технологии в сфере АПК обсуждают машиностроители из пяти стран в ОАО "Гомсельмаш", сообщили корреспонденту БЕЛТА в научно-техническом центре комбайностроения (НТЦК) предприятия.

III Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в агропромышленном комплексе: сегодня и завтра" проходит на базе НТЦК флагмана белорусского комбайностроения ОАО "Гомсельмаш". Форум собрал более 140 человек из почти 50 организаций и предприятий Беларуси, России, Украины, Чехии и Италии.

В своем приветствии начальник сектора новых технологий Министерства промышленности Беларуси Валерий Фишман подчеркнул важнейшую роль развития агропромышленного комплекса. По его словам, эта сфера определяет сопутствующее ей продвижение строительной отрасли, транспорта, связи, информационных технологий и других сфер реального сектора экономики. В Беларуси создан многоплановый машиностроительный комплекс, обладающий необходимым для реализации инноваций потенциалом.

Как отметил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков, именно в промышленности концентрируется инновационное ядро.

На повестке дня пленарного и секционных заседаний конференции - доклады по актуальным вопросам современного сельскохозяйственного машиностроения, проблемам агропромышленного комплекса Беларуси. Представлено более 70 докладов научных организаций, учреждений образования и производственных предприятий.

Выступающие обозначили тенденции и направления развития сельскохозяйственного машиностроения в области создания машин для уборки зерновых культур, кормов и корнеклубнеплодов, а также тракторов и мобильных энергетических средств. Были обсуждены современные методы проектирования и исследований сельхозтехники, внесены предложения по применению новых перспективных материалов и технологий в сельскохозяйственном машиностроении. Одно из важнейших направлений - кооперационное сотрудничество с мировыми компаниями в области применения инновационных технических решений и технологий в отрасли.

Свои предложения озвучил также конструктор с многолетним опытом, консультант НТЦК ОАО "Гомсельмаш" Валентин Шуринов, который участвовал в разработке линейки новых зерноуборочных комбайнов. Затрагивая тему производственной эффективности агросектора, он акцентировал внимание на необходимости внедрения новой техники. В частности, с учетом потребности в ней рынков соседних стран важно разработать высокоунифицированный (с уровнем унификации машин около 90%) комбайн, который заказчик сможет освоить в краткие сроки и без существенных затрат. Это придаст дополнительный импульс и росту объема продаж продукции предприятия.

Также были презентованы прикладные работы представителей академических институтов, обозначены актуальные проблемы, требующие совместного решения.

По итогам конференции будут сформированы дополнительные направления дальнейшего расширения научно-технического сотрудничества холдинга "Гомсельмаш" с научными организациями, академиями наук, промышленными предприятиями и учебными заведениями разных стран в части проектирования и совершенствования технологии производства инновационной конкурентоспособной сельскохозяйственной техники.

Традиционно организаторами конференции выступают Министерство промышленности Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, НАН Беларуси, ОАО "Гомсельмаш".-0-