Инновационный комплекс подготовки семян запустят в Оршанском районе в 2020 году

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инновационный комплекс для подготовки семян мощностью 10 тыс. т в год на РПУП "Устье" НАН Беларуси" в Оршанском районе планируется ввести в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий предприятия Александр Гвоздев.

Степень готовности комплекса составляет 75%, отметил Александр Гвоздев. Выполнены общестроительные работы, ведется монтаж оборудования, который планируется завершить до конца текущего года. В частности, создано зерносушильное хозяйство, установлена технологическая линия, на которой будут производить сортировку, протравливание и затаривание семян. В ней воплощены инновационные решения, позволяющие производить широкий спектр семян - от зерновых до трав. Пуско-наладочные работы предполагается проводить весной, что связано с температурными ограничениями эксплуатации оборудования.

Строительство комплекса осуществляется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы за счет средств республиканского инновационного фонда. Сметная стоимость объекта составляет Br25,2 млн, из которых освоено порядка 65%.

Комплекс будет управляться из единого центра дежурной сменой, состоящей из двух специалистов, все производственные процессы автоматизированы. В период посевной кампании и во время уборки сельхозкультур для работ на комплексе потребуется дополнительно привлекать не менее 20 человек.

РПУП "Устье" НАН Беларуси" находилось в процедуре санации с мая 2017 года. В ноябре текущего года экономический суд Витебской области прекратил производство по делу о его экономической несостоятельности. Предприятие будет проходить финансовое оздоровление во внесудебном порядке с использованием механизмов и инструментов указа №399. Разработан бизнес-план на 2019-2027 годы, согласованный с Витебским облисполкомом. Одно из основных положений документа связано со строительством инновационного комплекса для подготовки семян, что должно позволить "Устью" в перспективе восстановить платежеспособность и выйти на безубыточную работу.-0-