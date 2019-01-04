Инновационный потенциал транспортной сферы обсудят на международной конференции в Гомеле

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-техническая конференция магистрантов "Инновации в технических и экономических системах" (ИТЭС) пройдет 1 февраля в Гомеле в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Нынешний форум станет уже пятым по счету. "Конференция ИТЭС получила широкую известность среди технических вузов не только Беларуси, но и России, Казахстана, Украины, других стран", - отметили в оргкомитете. Свое участие уже подтвердили представители России и Украины. Принимают заявки до 20 января.

Основная цель форума - активизация научной работы в области исследования транспортной отрасли Беларуси и зарубежных стран.

Программа предусматривает работу по двум направлениям. Во-первых, это технологии и инфраструктура городов и областей Беларуси (транспорт, строительство, энергетика, связь). Также участники обсудят инновационный потенциал транспортных предприятий. Свои исследования они представят в четырех секциях. Ведущие специалисты прочтут лекции по транспортной тематике. Лучшие работы будут отмечены дипломами. По итогам форума будет издан печатный и электронный сборник докладов.

Организаторами конференции выступают Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, Белорусский государственный университет транспорта. -0-