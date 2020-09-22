Иностранное общество по требованию прокурора лишено статуса резидента СЭЗ "Гродноинвест"

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокурора Лидского района иностранное ООО лишено статуса резидента свободной экономической зоны "Гродноинвест". Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура района в результате проверки в иностранном обществе с ограниченной ответственностью выявила нарушения законодательства, а также невыполнение требований договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

В частности, выяснилось, что ООО длительное время уже практически ничего не производило и не осуществляло внешнеторговую деятельность. Единичные партии товара изготавливали и экспортировали лишь для того, чтобы предприятие было освобождено от налога на недвижимость.

"При этом размер не поступивших в бюджет сумм налогов в сотни раз превысил объемы экспорта предприятия", - отметили в прокуратуре. Кроме того, с сентября 2019 года наниматель систематически нарушал порядок выплаты заработной платы сотрудникам, допускал задолженность по уплате налоговых платежей и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

По мнению прокуратуры, предоставление обществу льгот и преференций и его функционирование в качестве резидента СЭЗ будут причинять вред государственным и общественным интересам.

Прокурор Лидского района Станислав Дмуховский внес главе администрации СЭЗ "Гродноинвест" представление. В итоге принято решение об утрате обществом статуса резидента и расторжении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.-0-