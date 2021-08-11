Иностранный инвестор организует в Сморгони производство стальных труб

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Иностранный инвестор организует на участке СЭЗ "Гродноинвест" в Сморгони производство стальных труб, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Инвестиционный проект по организации металлоперерабатывающего производства реализует ООО "Европластекс Инвест". Общая стоимость проекта превысит 5 млн евро. Первая продукция может быть выпущена уже в 2022 году. Основная часть производства будет ориентирована на экспорт в страны Средней Азии, Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока.

Проект предполагает строительство новых и модернизацию существующих производственных помещений, расположенных в СЭЗ "Гродноинвест" на участке №11, секторе 1, а также приобретение современного технологического оборудования для запуска производства стальных труб и профилей.

"Реализация проекта позволит создать в Сморгони 20 новых рабочих мест, вовлечь в оборот неиспользуемые помещения и частично заместить импортируемую из-за рубежа продукцию", - рассказали в администрации свободной экономической зоны.

Металлоперерабатывающее производство станет вторым проектом ООО "Европластекс Инвест" в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест". Сейчас компания строит вертикально интегрированный комплекс по производству хлопковой пряжи и изделий из нее.

На индустриальных площадках СЭЗ "Гродноинвест" в Сморгонском районе успешно действуют предприятия с инвестициями из Нидерландов, Польши, Турции и других стран. Здесь реализуют свои проекты международные компании Kronospan, Sodrugestvo, Szynaka Meble, которые формируют свыше 90% районной промышленности. Сморгонский опытный лесхоз начал здесь строительство деревообрабатывающего производства.-0-