Инспекция МНС по Минской области за год выявила 228 нарушителей в сфере перевозок такси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минской области в 2020 году выявила 228 нарушителей, которые оказывали услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси, сообщили БЕЛТА в инспекции.

"Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минской области не оставляет без внимания работу с субъектами хозяйствования и гражданами, оказывающими услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси. В 2020 году налоговыми органами Минской области выявлено 228 нарушителей законодательства, которые уже привлечены к административной ответственности на сумму штрафов свыше Br41,6 тыс.", - отметили в инспекции.

Допускаемыми нарушениями являются: нарушение порядка использования кассового оборудования, платежных терминалов, в том числе их отсутствие при приеме наличных денежных средств за оказанные услуги, прием наличных без их оприходований с использованием кассового оборудования.

Также к более чем 180 плательщикам у налоговых органов возникли вопросы в части полноты и достоверности отражения в налоговых декларациях (расчетах) полученной выручки, в связи с чем им направлены уведомления о предоставлении пояснений либо доплаты налогов в добровольном порядке.

"По результатам направленных уведомлений плательщиками добровольно доплачено налогов на сумму свыше Br162,4 тыс.", - добавили в инспекции.

Налоговыми органами на постоянной основе проводится разъяснительно-профилактическая работа о недопущении нарушения налогового и иного законодательства, проводятся семинары, на которые приглашаются сотрудники транспортной инспекции, государственной автомобильной инспекции.-0-