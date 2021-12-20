20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Минскому району выявила схему дробления бизнеса, в бюджет дополнительно поступило более Br720 тыс., сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Инспекцией МНС по Минскому району проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности в отношении взаимозависимых субъектов хозяйствования, осуществляющих идентичный вид деятельности и применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), на предмет наличия рисков использования схемы дробления бизнеса.

Согласно информации, имеющейся в инспекции, на балансе организации "А" числилось 30 объектов недвижимости (капитальных строений). Основным видом деятельности организации являлась сдача внаем собственного и арендуемого имущества. В результате реорганизации в форме выделения из организации "А" созданы организации "В" и "С", основным видом деятельности которых заявлена также сдача внаем. Так, по разделительному балансу в адрес организации "В" передано 19 объектов недвижимости (капитальных строений), а в адрес организации "С" - 4 объекта недвижимости, которые переданы этими организациями в аренду. Штатная численность организаций "В" и "С" состоит в основном из граждан, работавших или работающих в организации "А".

В ходе анализа установлены обстоятельства, что выручка каждой аффилированной организации не превышает допустимый порог применения особого режима налогообложения, но близка к его предельным значениям. Как следствие, для снижения совокупной налоговой нагрузки основной бизнес организации "А" намеренно раздроблен путем создания нескольких аффилированных организаций, что позволило распределить между ними выручку с целью сохранения возможности применения УСН всеми ими и избежать уплаты налогов в бюджет при превышении критериев.

По результатам проведенного анализа в адрес организации "А" направлено уведомление с предложением исчислить и уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость от совокупной выручки всех аффилированных организаций.

На уведомление инспекции организацией представлены декларации (расчеты) по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость с внесенными изменениями и дополнениями, согласно которым сумма налогов к доплате составила Br723,6 тыс. Средства поступили в бюджет в полном объеме.-0-