Институт "Гродногипрострой" вошел в состав стекольного холдинга

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Институт "Гродногипрострой" вошло в состав холдинга "Белорусская стекольная компания" (БСК). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга.

В сообщении говорится, что согласно постановлению Совета Министров №695 от 4 декабря 2021 года принято решение о включении в состав участников холдинга "Белорусская стекольная компания" ОАО "Институт "Гродногипрострой".

"Институт был включен в перечень участников холдинга 8 декабря. 13 декабря были уже получены документы, подтверждающие перевод акций данного ОАО в хозяйственное ведение ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания", - пояснили в БСК.

ОАО "Институт "Гродногипрострой" выполняет проектные работы для строительства, реконструкции, технической модернизации и ремонта объектов организаций стекольной промышленности холдинга "Белорусская стекольная компания".

"Предполагается, что вхождение института в состав холдинга минимизирует затраты и сроки на разработку проектной документации по проектам строительства, модернизации и реконструкции организаций холдинга, а также позволит повысить уровень управления и нарастить объем производства", - отметили в стекольной компании.-0-