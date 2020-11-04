Институт Конфуция открылся в Брестском университете

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина открылся институт Конфуция, сообщила корреспонденту БЕЛТА содиректор института с белорусской стороны Анжела Саиди.

Институт создан на базе действующего в вузе центра изучения Китая. Под объект выделено целое крыло третьего этажа главного корпуса университета. Его общая площадь - свыше 400 кв.м. Сюда входят четыре учебные аудитории разной наполняемости, лингафонный кабинет, оборудованный по международным стандартам для проведения сертифицированного экзамена по китайскому языку, преподавательская (включает в себя библиотеку и ресурсный центр, в которых насчитывается около 1,5 тыс. учебных, методических и художественных изданий). Кроме того, оборудован конференц-зал вместимостью до 60 человек.

"В мае 2019 года мы подписали договор с Аньхойским университетом и штаб-квартирой институтов Конфуция о создании у нас такого института. В декабре в Брест приехали содиректор с китайской стороны Дин Шивень, преподаватель Чен Чунь Ся и два волонтера. Тогда же были набраны первые группы обучающихся из числа студентов. На этой неделе они уже сдают выпускной экзамен по начальному курсу китайского разговорного языка. Финансирование проекта осуществляется в равных долях брестским и аньхойским университетами", - пояснила Анжела Саиди.

С открытием нового объекта у брестчан расширяются возможности для изучения китайского языка. Помимо студентов планируется набирать для обучения детские группы, а также группы школьников и взрослых слушателей.

"Сейчас комплектуем новую группу, планируем набрать до 10 человек. Записываются и студенты географического факультета, обучающиеся по специальности "туризм и гостеприимство", и математического факультета. Неделю назад начали обучение еще две группы. Сейчас у нас работает один преподаватель китайского языка. Ждем еще троих, один из которых должен приехать до конца ноября, остальные - в декабре. По мере их приезда будут набираться новые группы", - отметила содиректор института.

Институт Конфуция в БрГУ имени А.С.Пушкина стал пятым по счету в Беларуси. Всего же в мире насчитывается около 550 таких объектов и около 1,2 тыс. классов более чем в 160 странах, в которых в общей сложности китайскому языку обучаются свыше 2 млн человек.-0-