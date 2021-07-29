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29 июля 2021, 18:57

Инструктивное занятие для специалистов центров безопасности проходит в Минске

Фото МЧС
Фото МЧС

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе образовательного центра безопасности МЧС Минска 29-30 июля проходит инструктивное занятие для специалистов центров безопасности республики по вопросам организации образовательного процесса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"На сегодняшний день создание и функционирование центров безопасности является одним из новых и перспективных направлений деятельности МЧС. В стране созданы и успешно функционируют 10 таких объектов. Работники областных центров собрались, чтобы обменяться опытом по организации обучения населения основам безопасности жизнедеятельности, ведь в сфере инновационного развития центров важен конструктивный диалог, который позволяет не останавливаться в процессе развития и постоянно совершенствовать имеющиеся достижения", - рассказали в пресс-службе.

Двухдневная программа семинара направлена на обсуждение множества вопросов, касающихся деятельности центров, проведения мастер-классов по обучению населения и обмена опытом среди коллег.

Открыл инструктивное занятие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц. Он поприветствовал собравшихся, рассказал о необходимости плодотворного сотрудничества по вопросам работы образовательных площадок, а также внедрения инновационных форм работы. Во второй день участники семинара обсудят проблемные вопросы, современные методы и приемы обучения.-0-

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