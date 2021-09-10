Интегративный центр открылся в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня открыли интегративный образовательно-терапевтический центр, в котором будет работать отделение комплексной реабилитации Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

В структуре центра несколько блоков. Так, на первом этаже разместились терапевтические мастерские - швейная, столярная, по деревообработке, для декоративно-прикладного творчества, познания мира, есть компьютерный класс, терапевтическая кухня и др.

Второй блок направлен на медико-социальную реабилитацию. В нем процедурный кабинет, кабинет для акватерапии, эрготерапии, массажа, физической реабилитации. Уникальным, самым современным оборудованием, которое воздействует на разные органы чувств, способствует концентрации внимания, оборудована сенсорная комната.

В образовательном блоке - дошкольная группа и пять классов, класс терапевтического искусства.

Центр стал результатом реализации проекта благотворительной католической миссии "Каритас-Милосердие" при поддержке Гомельского облисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защиты облисполкома, спонсоров и партнеров.

На открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что центр расширяет возможности для всесторонней помощи людям, которые имеют проблемы со здоровьем, не только из Гомеля, но и близлежащих районов.

"Здесь созданы все условия для комплексной медицинской поддержки, в том числе с использованием инновационных методов и современных средств технической реабилитации. Но все, пусть и самые передовые технологии, не работали бы без того высокопрофессионального персонала, который обучает своих воспитанников с любовью, безграничным терпением и заботой", - сказал губернатор.

"Синтез современных технологий и тепло человеческих сердец дают надежду на значительное улучшение качества жизни, активное восстановление молодых людей в дееспособности и получение навыков для самостоятельного проживания, вплоть до профессиональной ориентации и возможной интеграции в общество", - добавил руководитель области.

Губернатор вручил директору дома-интерната сертификат на приобретение автомобиля для перевозки людей с инвалидностью.

Денежный сертификат передал коллектив Министерства труда и социальной защиты. Заместитель министра Иван Лавринович обратил внимание, что подобный центр - первый в стране. По его словам, опыт работы, который накапливается в Гомеле, будет затем передаваться и применяться во всей республике.

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