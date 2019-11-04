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04 ноября 2019, 21:55

Интеллектуальный спорт, квесты, дебаты - чем минские школьники займутся на осенних каникулах

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 массовых мероприятий проведут на осенних каникулах учреждения дополнительного образования детей и молодежи. В них примут участие более 16 тыс. учащихся, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

В дни осенних каникул в столице пройдут крупные мероприятия, в том числе международного уровня: фестиваль "Сустрэчы-2019", IX Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства "Славянский кубок" с участием коллективов Беларуси и России, Открытый синхронный онлайн-чемпионат по интеллектуальному спорту, городской этап отбора телевизионного проекта "Я знаю", турнир по дебатам "Искусство полемики". Многие школьники станут зрителями на показах "Лiстападзiка".

Часть мероприятий будет посвящена Году малой родины - это выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, награждения победителей различных творческих конкурсов. Патриотические акции, конкурсы и квесты посвятят 75-летию Великой Победы.

Традиционно в дни осенних каникул Минский государственный дворец детей и молодежи проведет неделю юных техников и спортсменов "ТехноСтарт". Ее участников ждут мастер-классы лаборатории инновационных технологий, городской чемпионат по метательным моделям планеров, открытый городской турнир-состязание по робототехнике, разнообразные конкурсы по разработке компьютерных игр, веб-дизайну, бильярдному спорту.

Интеллектуалов и любителей спорта пригласят на турнир автомотоклуба "Старт" по мотоджимхане (маневрирование на мотоциклах на время) и шахматные состязания. Ребятам старшего возраста помогут определиться с будущей профессией на интерактивной профориентационной площадке "Молодость. Творчество. Успех", в осенней школе журналистики, на мастер-классе по архитектурному макетированию и дне открытых дверей кабинета экономики.

Для учащихся и их родителей подготовлена обширная экскурсионная и культурная программа. Пройдут также экологические квесты и конкурс экомоды.

Большое внимание на каникулах уделено формированию культуры безопасного поведения учащихся и профилактике противоправного поведения. Запланированы не только встречи с экспертами, но и фестиваль КВН, турнир по мини-футболу и многое другое.

А в Центральном районе "Минскремстрой" и местная администрация реализуют уникальный проект - работу детского оздоровительного лагеря на базе ОК "Спутник". На тематической девятидневной смене детям предложат различные творческие и спортивные конкурсы, фестивали, акции, экскурсии и ярмарки. Будет работать "Школа юного избирателя", в программе которой планируются круглые столы, встречи, диспуты и кинолектории.-0-

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