Интеллектуальный турнир и открытый диалог - под Гродно стартует областной молодежный турслет

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Сегодня на Юбилейном озере под Гродно стартует областной молодежный туристический слет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Основной локацией для двухдневного слета станет оздоровительный лагерь "Зорька Юбилейная". Участие в нем примут команды территориальных комитетов БРСМ, в составе которых работающая и студенческая молодежь. Кроме того, к слету присоединяться команда заместителей председателей райисполкомов, курирующих социальную сферу, а также участники проекта "Республиканский молодежный поезд #Беларусь. Моладзь. Натхненне".

"Программа слета насыщенная. Посоревнуются участники в волейболе и футболе, выявят сильнейших в поднятии гири и перетягивании каната, поиграют в стритбол и дартс. Запланирована и молодежная эстафета "18 мне уже", участники которой будут состязаться в шуточных спортивных мини-конкурсах. Эстафета поможет поднять настроение и еще больше сплотить команды", - отметили в обкоме БРСМ.

Кульминацией молодежного слета станет открытый диалог "#раЗАм Беларусь" с участием руководства области. Молодежь сможет задать волнующие вопросы, представить на рассмотрение власти свои идеи. Диалог пройдет в формате "встреча без галстуков". По его окончании - творческий конкурс песен у костра.

Также в программе - парад команд, на котором нужно будет оригинально представить свой регион, интеллектуальный турнир, посвященный Году малой родины, и молодежный оpen-airе.

Главные цели областного молодежного туристического слета - пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение идеологической и деловой культуры студенческой и работающей молодежи. Также он направлен на формирование активной жизненной позиции участников и стимулирование творческой активности молодежи.

Организаторами турслета выступают Гродненский обком ОО "БРСМ", а также главное управление идеологической работы и по делам молодежи и управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.-0-