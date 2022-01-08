Интеллектуальный турнир к юбилею Янки Купалы пройдет среди учащихся Новополоцка

8 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Музее истории и культуры Новополоцка проведут городской интеллектуально-познавательный турнир "Адгукніся, душа…". Он посвящен 140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы, юбилей классика будет отмечаться в июле этого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

К участию приглашаются сборные команды учащихся общеобразовательных и средних специальных учебных заведений Новополоцка. Возрастная категория участников - 2004-2006 годы рождения. Состав коллектива до 5 человек.

После окончания пяти туров подведут общий результат игры и объявят количество набранных баллов. По завершении промежуточных стадий состязания команды, которые заняли в 1/8 турнира места с 13-го по 16-е, в 1/4 - с 9-го по 12-е, в 1/2 - с 4-го по 6-е, выбывают. Отборочные игры состоятся в феврале, марте и апреле. Финал турнира пройдет в конце апреля.

Организаторами интеллектуальных состязаний выступают горисполком, музей истории и культуры Новополоцка, городская газета "Новополоцк сегодня", местные организации Белорусского фонда мира и Белорусского союза женщин.-0-