Интерактив по безопасности и правовой ликбез проведут для гомельчан-подростков на каникулах

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в период зимних каникул до 7 января проходит профилактическая акция "В Новый год без правонарушений", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгений Миткевич.

По его словам, в дни зимнего отдыха все заинтересованные службы и ведомства содействуют максимальной занятости школьников. По поручению руководства области акция "В Новый год без правонарушений" проводится во всех районах.

На каждый день для детей продумана разноплановая программа, включающая обучающие, развлекательные и профилактические элементы. Мальчишки и девчонки посетят новые экспозиции музеев, картинных галерей, испробуют базу учреждений спорта, станут участниками новогодних утренников и благотворительных мероприятий. Весело и с пользой проведут время на катках, спортивных площадках.

"В правовом плане подростки просветятся во время встреч с сотрудниками инспекций по делам несовершеннолетних, дней открытых дверей на базе территориальных ОВД области, правовых викторин, бесед в школах, а также товарищеских матчевых встреч по различным видам спорта", - пояснил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома Марат Файзуллин.

В предновогодние дни подростки смогут прикоснуться к праздничной миссии и почувствовать себя немного волшебниками. Они станут участниками благотворительных поздравлений, вручат новогодние подарки детям, оказавшимся в трудных жизненных условиях.

В нужное русло направят и энергию подростков, с которыми инспекции по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу. Ребята присоединятся к инициативе активистов БРСМ по благоустройству территорий. Также они смогут помочь ветеранам, престарелым, инвалидам и одиноким гражданам.

В первые дни 2019 года школьники посетят Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС. В Центре безопасности в интерактиве ребята смогут пройти огонь, воду и сквозь грозовые раскаты, получив азы и закрепив на практике правила поведения при различных чрезвычайных ситуациях.

Повсеместно по области при школах работают оздоровительные лагеря, в которых планируется принять свыше 9,5 тыс. школьников.

Параллельно с организацией досуга проходит комплекс профилактических мероприятий по недопущению гибели подростков, а также правонарушений и преступлений с их участием. Комплексные рейды с участием ОСВОД и МЧС по предупреждению несчастных случаев с детьми на льду пройдут вблизи водоемов. Также будут обследованы места, прилегающие к центрам притяжения детей, выявлены и устранены факторы, угрожающие их жизни или здоровью.-0-