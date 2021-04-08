8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интерактив по дорожной безопасности проведут для школьников в Гомельском районе 9 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Екатерина Родионова.

Сотрудники областной Госавтоинспекции посетят Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, где появилась интерактивная обучающая площадка по дорожной безопасности.

"На базе центра безопасности МЧС впервые состоится мероприятие, посвященное профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участниками станут ученики 4 класса Романовичской средней школы Гомельского района. В смодулированной ситуации они смогут ощутить себя очевидцами дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы объяснят и покажут наглядно, как действовать в подобных ситуациях и какие необходимые меры стоит предпринимать в первую очередь", - рассказали в УГАИ.

Сотрудники ГАИ проведут с юными участниками дорожного движения профилактическую беседу в виде развлекательной игры. Они напомнят правила поведения на дороге, которые позволят ребятам свести к минимуму угрозу жизни и не попасть в ДТП. В конце мероприятия детям раздадут памятки - наглядные материалы по безопасности дорожного движения.

В областной Госавтоинспекции постоянно ищут новые форматы профилактической работы с детьми.-0-