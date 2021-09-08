Интерактив, реконструкция боя: на "Линии Сталина" 11-12 сентября масштабно отметят День танкиста

Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабно и зрелищно пройдут 11-12 сентября мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Подробная программа размещена на сайте комплекса, сообщает БЕЛТА. 11 сентября откроются экскурсионные и интерактивные зоны, заработает соревновательная площадка ГТО, а музыкальности добавит концертная программа ансамбля песни и танца внутренних войск МВД. Самым зрелищным событием дня станет военно-историческая реконструкция "Подвижная оборона от Борисова до Орши 1941 г." - танковое сражение под Сенно. Завершится субботний праздник в 19.00. На следующий день интерактивные и экскурсионные площадки продолжат работать. А за музыкальную программу будет отвечать уже концертная группа ВВС и войск ПВО. Зрелищная реконструкция в этот раз перенесет зрителей в события Афганской войны. Состоится и показательное выступление экипажа танкового биатлона, участника "АрМИ-2021". Оба дня посетители комплекса смогут за плату покататься на танке или БМП, вертолете Ми-2. Организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения, например по причине неблагоприятной погоды. Мероприятия пройдут при поддержке Министерства обороны.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!