Интерактив у Дворца спорта обучает правилам безопасности через развлечения

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "За безопасный город - вместе!" через развлечения и интерактив напоминает минчанам и гостям города об основах безопасности. По площадкам мероприятий, подготовленным МВД и МЧС, прошлась корреспондент БЕЛТА.

Курсанты Академии МВД в форме сотрудников ГАИ 1930-1940-х годов и послевоенной эпохи, музейные (но все еще на ходу) автомобили ВАЗ-2103, Иж-Москвич - рассмотреть милицейскую ретротехнику и прочие исторические детали идут и дети, и взрослые.

"Дети в восторге от экскурсии. Сейчас начнут запускать в интерактивный автобус безопасности - мы туда планируем зайти", - рассказала педагог СШ №78 Людмила Завадская, которая в шестой школьный день привела восемь мальчишек и девчонок на праздник в День города. Здесь они вместе с другими ребятами попробуют сдать экзамен и получить первое водительское удостоверение, разукрасить настоящий автомобиль и даже познакомиться с вооружением ОМОН. Здесь и автомат Калашникова с модификациями (АКС-74У, АКН-74, АКМС), и пулемет, и снайперские винтовки. "А разобрать-собрать можно? Научите?" - интересуются посетители. "Это часа два минимум нужно, чтобы научить, так что нет. А подержать можете", - отвечают милиционеры.

Чуть дальше расположились зоны безопасности, организованные городским управлением МЧС. Привлекает внимание автомобиль-перевертыш: в нем можно в полной мере прочувствовать, какого оказаться в ДТП, когда машина опрокидывается на крышу, и осознать, какое счастье быть в этот момент пристегнутым. "Это очень действенный опыт", - отмечает официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо. Она показывает и другие развлечения - обучающие и развивающие игры на тему безопасности для самых маленьких, гигантскую дженгу - для тех, кто постарше. Есть и импровизированная полоса препятствий - облегченный вариант той, которую сегодня проходят участники IV Международных соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель" (Firefighter combat challenge). Уже в четвертый раз Минск принимает команды со всех уголков Беларуси и из других стран. В этом году здесь соревнуются за звание лучшего в том числе спасатели из Эстонии, Латвии, России, Польши, Украины, Чехии, Германии, Бельгии, Франции.

"Впервые в этом году проходили отборочные этапы в областях. В итоге Беларусь здесь представляют девять команд - по одной из каждого региона и Минска, также сборные Университета гражданской защиты МЧС и Республиканского отряда специального назначения", - поясняет Марина Фандо.

Международные соревнования представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые участники состязаний выполняют на время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит комплект около 40 кг. Справляться с такой нагрузкой помогает поддержка зрителей, которые в равной степени болеют и за земляков, и за гостей, но особенно за девушек, для которых на состязаниях нет никаких поблажек.

Индивидуальные забеги состоялись еще 13 сентября, а сегодня развернулась борьба в категориях "Командная эстафета", "Тандем" и "Тандем-микс".

"Я в этом спорте пять лет, но делал перерыв на целый год, поэтому не в самой лучшей форме. Здесь здорово. Отличные соревнования и отличный город, - поделился впечатлениями спортсмен из Польши Кшиштоф Кравчик. - Нравится, как здесь принимают гостей".-0-

Фото Максима Гучека