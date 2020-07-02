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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта с результатами проб воды появилась на сайте "Минскводоканала", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
По ссылке https://minskvodokanal.by/map/ пользователь может найти сведения по каждому конкретному адресу, где у минчан возникают вопросы по качеству воды.
Карта будет дополняться результатами новых исследований.-0-
Июньские жировки некоторым минчанам придут без оплаты за холодную воду
"Документ освобождает минчан, у которых на прошлой неделе возникли проблемы с качеством воды, от оплаты услуг водоснабжения и водоотведения за июнь", - сказано в сообщении.