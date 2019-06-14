Интерактивная выставка на тему обращения с отходами начинает работу в Гродно

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно впервые представят интерактивную выставку ZaWtra на тему обращения с отходами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Выставка включает наглядные интерактивные стенды, показывающие все этапы обращения с отходами и дающие подсказки о том, как можно сократить количество мусора, какие многоразовые альтернативы существуют. Одна из ключевых частей экспозиции будет посвящена образованию отходов.

"Жителям Гродно выставка будет интересна, ведь тема бытовых отходов, раздельного сбора в городе сегодня на слуху. Мы сможем дать ответы на многие вопросы. Например, зачем необходимо сортировать отходы, почему стоит развивать одни способы избавления от отходов и отказываться от других. Главное, что покажет выставка - это как наш образ жизни влияет на состав и количество мусора и на то, какие решения мы вынуждены искать, чтобы бороться с отходами", - отметила директор учреждения Наталья Гринцевич.

Название выставки произошло от понятия "zero waste", что переводится как "ноль отходов". Это концепция, основанная на сокращении количества производимого мусора путем сокращения потребления, использования многоразовых предметов и вещей, продления срока службы товаров и их повторного использования.

Выставка создана в рамках кампании "Цель 99" государственным учреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов" в сотрудничестве с некоммерческим учреждением "Центр экологических решений" за счет средств производителей и поставщиков товаров и упаковки.

Выставка, на которой продемонстрируют различные способы обращения с отходами, будет работать с 14 по 22 июня на базе культурно-развлекательного центра по улице Лидской в Гродно. Выставка не имеет возрастных ограничений.-0-