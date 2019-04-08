Интерактивная выставка расскажет минчанам о способах обращения с отходами

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка о способах обращения с отходами будет презентована в Минском государственном дворце детей и молодежи 11 апреля, сообщили БЕЛТА в некоммерческом учреждении "Центр экологических решений".

Выставка Zero waste (в переводе с английского - "ноль отходов") создана в рамках кампании "Цель 99" государственным учреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов" в сотрудничестве с Центром экологических решений.

Интерактивная экспозиция представляет собой мобильный павильон, который демонстрирует различные способы обращения с отходами с акцентом на предотвращении их образования. "Несмотря на прилагаемые усилия по сортировке и переработке отходов, мы видим, как количество мусора на свалках растет, в особенности пластика, - пояснил директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Эта выставка - отличный способ напомнить, что каждый может менять ситуацию. Например, отказаться от одноразовых товаров, покупать меньше вещей, ремонтировать то, что пришло в негодность".

Будут представлены стенды-подсказки о способах сокращения количества мусора, об этапах обращения с отходами и альтернативах их многоразового использования. Ярким и современным приложением к экспозиции служит мультимедийная история, размещенная на сайте проекта, в которой доступно и наглядно объясняется, как самому сократить количество отходов и правильно сортировать их. Причем сделано это через примеры и личный опыт как известных личностей, например актера Леонардо Ди Каприо, так и интернет-блогера, обычной студентки из Минска.

Вход на экспозицию будет свободным.

В минском дворце выставка Zero waste будет находиться по 16 апреля, затем отправится в Гродно. В течение года организаторы планируют провести ее и в других городах страны - для этого совместно с Министерством образования будет выработан план и возрастные рекомендации.-0-