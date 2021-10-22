Интерактивное занятие для детей и лекторий о жизни Репина пройдут в выходные в Могилеве

22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Интерактивное занятие о истории часов и лекторий о жизни и творчестве Ильи Репина проведет Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленикова в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В субботу с 12.00 до 12.45 состоится интерактивное занятие "В мире часов". "Дети познакомятся с интересной историей возникновения часов, узнают о разновидностях, принципе работы и их роли в повседневной жизни", - рассказали в музее. Кроме того, ребятам расскажут, как в древности измеряли время солнечными, звездными и водяными часами, а при помощи демонстрационного материала они узнают, что такое циферблат и для чего он нужен.

На следующий день, 24 октября, в областном художественном музее пройдет лекторий о жизни и творчестве Ильи Репина. У гостей мероприятия появится возможность узнать больше о знаменитом русском художнике-реалисте XIX века. Кроме лекций, запланирован просмотр документально-биографического фильма и обзорная экскурсия по галерее. Начало лектория в 12.00.

Предварительная запись на мероприятия по телефонам: 8 (0222) 62-24-25 и 8 (0222) 71-17-49.-0-