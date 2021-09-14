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14 сентября 2021, 18:30

Интерактивные площадки, турниры и бенефис рок-группы: в Шумилино отпразднуют "Дажынкі-2021"

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На областном фестивале тружеников села "Дажынкі-2021" в Шумилино кроме традиционного шествия и награждения аграриев-победителей будут представлены тематические площадки ГАИ, МЧС, пройдут соревнования по различным видам спорта, а также выступит любимая жителями райцентра рок-группа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.

Праздник аграриев Витебской области пройдет в Шумилино 18 и 19 сентября. Основные мероприятия состоятся в субботу. Главными действующими лицами праздника станут виновники торжества - аграрии Витебщины, которым руководство области вручит заслуженные награды за ударный труд. Это старшие комбайнеры, экипажи кораблей хлебной нивы, включая молодежные, водители, занятые на отвозке зерна и кормов, а также предприятия и районы, которые внесли весомый вклад в пополнение общего каравая. В числе победителей областного соревнования по намолоту зерна и зернобобовых будут чествовать Витебский и Верхнедвинский районы. Новые трактора за проведение всех технологических циклов по производству сельскохозяйственной продукции вручат 11 хозяйствам области.

На нескольких объектах параллельно развернутся тематические площадки. Среди них военно-патриотическая площадка, где будет представлена реконструкция партизанских боев и быта с полевой кухней, молодежная площадка "Дажынкі-loft" с #магнитола-движем, площадка безопасности "МЧС Ленд", на которой можно будет окунуться в интерактивные игры и представить себя бесстрашным спасателем, а также площадка ГАИ, где юным байкерам будет дозволено даже поиграть на импровизированной дороге. Свои площадки представят города и районы области под общим "брендом района", на них можно будет посетить мастер-классы народных умельцев. В одной из интерактивных зон, хозяевами которой станут представители Вооруженных Сил, гости и участники праздника увидят показательные выступления витебских десантников и побывают на концерте военного оркестра. Площадка железнодорожников отправит зрителей на поезде памяти в прошлое - к истокам появления ключевых станций области, возраст которых давно перевалил за сотню лет. Детишки проведут время весело и с пользой в обновленном центральном парке, участвуя в играх. У активных участников всех площадок, которые потратят на развлечения много сил, будет возможность восстановить энергию, прикупив вкусностей на торговых рядах.

Всевозможные выставки - от тюнингованных автомобилей до рушников - не оставят равнодушными как жителей нынешней столицы "Дажынак", так и ее гостей со всей области. Если кто-то замерзнет в осенний день, то сможет разогреться, участвуя или болея за команды в соревнованиях по греко-римской борьбе, волейболу, футболу, стритболу, пожарно-спасательному спорту. А огонь в сердцах зажжет шумилинская легендарная рок-группа "Эксперимент 12". Незабываемым финальным аккордом первого праздничного дня станет красочный фейерверк.

Второй день аграрного фестиваля подарит гостям и участникам возможность приобщиться к прекрасному на художественной выставке и в "Ремесленном посаде" с мастер-классами, а также воочию увидеть технику, которая трудилась на полях Витебской области.-0-

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Дажынкi Шумилино
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