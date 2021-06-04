Интерактивные площадки все лето будут работать в могилевском парке Подниколье

4 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные площадки будут работать в течение всего лета в могилевском парке Подниколье. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

Как отметили специалисты, для жителей и гостей города готовят разнообразные активности: игровые и спортивные программы, различные квесты. Проводить мероприятия будут учреждения дополнительного образования города.

Кроме этого, в парке пройдет акция "Безопасное лето". Ее участники смогут получить здесь тематические буклеты и листовки, узнать больше о правилах безопасного поведения и проверить свои знания в викторинах и конкурсах. Также пройдет правовой марафон "Имею право, но обязан".

Во время работы интерактивных площадок состоится презентация экскурсионных маршрутов в рамках областного проекта "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе", по маршрутам городского проекта "Дорогами добра и красоты", квест-игра "Я знаю" и многое другое.

Работать площадки будут с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00.-0-