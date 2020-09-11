Интерактивный тренинг и приемы оказания первой помощи - БОКК проводит акции в Гомеле

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле и районах области проходят акции и тренинги, приуроченные ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, который отмечают 12 сентября. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк.

Сегодня на время акции "Первая помощь спасает жизни" площадка перед универмагом "Гомель" превратилась в мини-штаб по оказанию первой медицинской помощи. Целью мероприятия было напомнить горожанам о важности владения навыками оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях и повседневной жизни.

Жители Гомеля отвечали на вопросы тематической анкеты. Многие задерживались, чтобы больше узнать о приемах оказания первой помощи. Их демонстрировали сотрудники областной организации. Все желающие получили информационные памятки. "В жизни есть немало примеров, когда своевременная помощь и правильные действия случайных прохожих или близких людей помогали сохранить жизнь тем, кто рядом. Важно не только не остаться безразличным, но и грамотно оказать помощь", - отметили в областной организации БОКК.

Для волонтеров Красного Креста будет организован интерактивный тренинг по обучению навыкам оказания первой помощи при разных ЧС. Он пройдет 12 сентября в учебно-методическом центре Красного Креста по ул.Матросова,6 в Гомеле (начало в 9.00).

Как пояснила Алла Смоляк, обучение проводится по европейским стандартам, согласованным с Министерством здравоохранения. На занятиях используются манекены, имитируются различные чрезвычайные ситуации, действия отрабатываются на практике.

"Мероприятия по оказанию первой помощи в районных организациях БОКК проводят круглый год. Желающие могут записаться на удобные даты. Человек, прошедший тренинг, получает сертификат европейского образца, дающий право оказывать первую медицинскую помощь", - рассказали в организации.

Акции ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи пройдут в районах Гомельской области. Будут организованы мастер-классы и тренинги, на которых обучат навыкам оказания первой помощи.-0-