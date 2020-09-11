ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 сентября 2020
Минск Облачно с прояснениями +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Фестиваль красок пройдет в Гомеле 12 сентября Афиша
18:23 Положение национального бедствия в ЮАР сохранится до 15 октября В мире
18:17 Интерактивный тренинг и приемы оказания первой помощи - БОКК проводит акции в Гомеле Регионы
18:14 Молодые следователи приняли присягу в Минске Регионы
17:55 БГУ предоставляет студентам возможность дополнительного образования Общество
17:42 Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС 12 сентября примут присягу Общество
17:41 ФОТОФАКТ: Областной молодежный турслет стартовал под Гродно Регионы
17:31 Участники инвестфорума подписали более 20 документов о сотрудничестве в Могилевском районе Экономика
17:27 Беларусь выступает за углубление отношений с Ватиканом - Макей Политика
17:18 Госпогранкомитет: автомобиль посла Украины на границе не досматривали Общество
16:44 Нефтяники испытывают украинский станок-качалку на Речицком месторождении Экономика
16:32 В Могилеве два бесправника пытались скрыться от ГАИ Происшествия
16:28 В Армении карантин продлен еще на 4 месяца В мире
16:28 "Благодаря господдержке у нас рентабельное производство, стабильная зарплата и соцгарантии" – письма в поддержку мира и стабильности Общество
16:25 Белорусские военные приняли участие в тренировке Объединенной системы ПВО СНГ Общество
16:16 Белоруски квалифицировались в финалы Кубка Дерюгиной по художественной гимнастике в Киеве Спорт
16:16 Перевозки с Китаем, разрешения и состояние дорог - в Минтрансе прошла встреча с перевозчиками Экономика
16:11 Савиных: резолюция Сейма Литвы - бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси Политика
16:11 ФОТОФАКТ: Патриотический автопробег "За Беларусь!" прошел в Городке Регионы
16:09 В минском НПЦ хирургии, трансплантологии с начала года выполнено 116 пересадок почек Общество
16:06 Молодежная сборная Беларуси по волейболу выиграла турнир памяти Льва Чайлытко Спорт
16:01 В Глубоком парень разбил окна школы и повредил машину прокурора Происшествия
16:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 72 369 пациентов с COVID-19 Общество
15:49 Smart-регистратуру запустили в Брестской областной консультативной поликлинике Регионы
15:32 Parimatch стал новым глобальным беттинг-партнером "Лестер Сити" Спорт
15:31 Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей Общество
15:30 Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована - Генпрокуратура Общество
15:22 Минтрансы Беларуси и России обсудили увеличение перевозок белорусских грузов через порты России Экономика
15:17 Начало учебного года в крупных городах Грузии перенесли на 1 октября В мире
15:14 Совет ЕЭК по инициативе Беларуси продлил из-за пандемии сроки временного ввоза автомобилей Общество
Все новости
Все новости
Регионы
11 сентября 2020, 18:17

Интерактивный тренинг и приемы оказания первой помощи - БОКК проводит акции в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле и районах области проходят акции и тренинги, приуроченные ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, который отмечают 12 сентября. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк.

Сегодня на время акции "Первая помощь спасает жизни" площадка перед универмагом "Гомель" превратилась в мини-штаб по оказанию первой медицинской помощи. Целью мероприятия было напомнить горожанам о важности владения навыками оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях и повседневной жизни.

Жители Гомеля отвечали на вопросы тематической анкеты. Многие задерживались, чтобы больше узнать о приемах оказания первой помощи. Их демонстрировали сотрудники областной организации. Все желающие получили информационные памятки. "В жизни есть немало примеров, когда своевременная помощь и правильные действия случайных прохожих или близких людей помогали сохранить жизнь тем, кто рядом. Важно не только не остаться безразличным, но и грамотно оказать помощь", - отметили в областной организации БОКК.

Для волонтеров Красного Креста будет организован интерактивный тренинг по обучению навыкам оказания первой помощи при разных ЧС. Он пройдет 12 сентября в учебно-методическом центре Красного Креста по ул.Матросова,6 в Гомеле (начало в 9.00).

Как пояснила Алла Смоляк, обучение проводится по европейским стандартам, согласованным с Министерством здравоохранения. На занятиях используются манекены, имитируются различные чрезвычайные ситуации, действия отрабатываются на практике.

"Мероприятия по оказанию первой помощи в районных организациях БОКК проводят круглый год. Желающие могут записаться на удобные даты. Человек, прошедший тренинг, получает сертификат европейского образца, дающий право оказывать первую медицинскую помощь", - рассказали в организации.

Акции ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи пройдут в районах Гомельской области. Будут организованы мастер-классы и тренинги, на которых обучат навыкам оказания первой помощи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БОКК Гомель
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото СК Молодые следователи приняли присягу в Минске
ФОТОФАКТ: Областной молодежный турслет стартовал под Гродно
ФОТОФАКТ: Патриотический автопробег "За Беларусь!" прошел в Городке
Smart-регистратуру запустили в Брестской областной консультативной поликлинике
Фото из архива Тонны шашлыка, тысячи хот-догов и бургеров - мясмолфест пройдет в Гомеле
ФОТОФАКТ: Сбор урожая в садах Института плодоводства НАН Беларуси
Главное
Выступает Александр Лукашенко "Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными
В Беларуси почти 87 тыс. многодетных семей открыли счета по программе семейного капитала
Искусственный интеллект и беспилотные электромобили - что разрабатывают ученые Беларуси
"Это просто чудо!" Семья из Смолевичей выиграла квартиру в Минске благодаря покупкам в "Евроопт"
Топ-новости
Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни
Лукашенко: экономическая безопасность - это главная задача
Савиных: резолюция Сейма Литвы - бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси
Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована - Генпрокуратура
Беларусь выступает за углубление отношений с Ватиканом - Макей
Parimatch стал новым глобальным беттинг-партнером "Лестер Сити"
ФОТОФАКТ: Патриотический автопробег "За Беларусь!" прошел в Городке
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 369 пациентов с COVID-19
В Беларуси подготовят предложения по системному развитию экспорта
В Minsk World квартиры до 20% выгодней – для IT, учителей и медиков! Курс ниже банковского!
Просо в Беларуси убрано более чем с половины площадей
Новый зал кикбоксинга по проекту "Смелый шаг" позволит подросткам совершенствовать свое мастерство
Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам - Белгидромет
Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией
Сложившаяся в Беларуси ситуация не отражается на отношениях с основными партнерами - БИСИ
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.