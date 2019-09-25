Интерактивный центр живой истории появится в Витебске

25 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центр культуры "Витебск" и Центр латышской культуры (Даугавпилс) приступили к реализации второго проекта международной техпомощи "Даугавпилс и Витебск: культурное сотрудничество и развитие II". Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Глеба Лапицкого, проект рассчитан на полтора года с завершением в августе 2020 года. Он направлен на распространение знаний о традиционной культуре и фольклоре Латвии и Беларуси, стимулирование сотрудничества между представителями сферы культуры. В соответствии с проектом в Витебске планируется создать интерактивный центр живой истории, а в Даугавпилсе появится кафе оркестра аккордеонистов. В числе других планов - ремонт инфраструктуры учреждений культуры, приобретение новых музыкальных инструментов, костюмов и оборудования для деятелей культуры обоих городов, разработка концертных программ, организация мероприятий, мастер-классов и создание культурных пространств.

Общий бюджет проекта составляет 315,5 тыс. евро, в том числе белорусская часть - 127,5 тыс. евро. Первый аналогичный проект международной техпомощи связывал учреждения культуры Витебска и Даугавпилса в 2012-2013 годах.

Сегодня в Центре культуры "Витебск" состоялась встреча его руководства с новым консулом - руководителем консульства Латвии в Витебске Синтией Паура, во время которой обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся уже реализующихся совместных культурных проектов и перспектив проведения новых творческих мероприятий, планов на будущее.

"Витебск, наш городской Центр культуры, с Даугавпилсом, Ригой, консульством Латвии в Витебске связывают давние теплые отношения. Для нас очень важно и ценно участие дипломатов в укреплении культурного сотрудничества, так как итогом этой работы становятся новые творческие проекты. Благодаря такому взаимодействию в этом году нам удалось выйти на новый этап в развитии билетной истории "Славянского базара", проведении европейского отбора на его конкурсы", - отметил Глеб Лапицкий.-0-