Интересно и с пользой: в Минске организован летний молодежный интенсив "SMART Лидер-2020"

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Креативно-инновационный центр Минского государственного дворца детей и молодежи дал старт проекту "Летний молодежный интенсив "SMART Лидер - 2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

В течение шести тематических дней - с 22 по 27 июня - на базе центра молодежных инициатив "Ступени" в Центральном детском парке имени М.Горького проходит необычный интенсив для ребят 14-17 лет, которые стремятся развить в себе качества лидера, повысить коммуникативные навыки, научиться подходить к решению сложных задач креативно. В прошлые годы проект проходил в палаточном лагере. Сейчас количество ребят ограничено возможностями центра "Ступени" с поправкой на социальное дистанцирование.

Отбор 14 участников проходил в форме анкетирования. "В итоге на интенсиве собрались самые замотивированные. Есть участники, которые уже были на тренингах, у них есть опыт волонтерства, участия и побед в различных конкурсах", - рассказал сотрудник инновационного центра Александр Алексеев.

В первый день состоялись знакомство участников проекта и тренинги по тимбилдингу. А второй был посвящен азам и развитию навыков ораторского искусства. С помощью эксперта ребята составили формулу успешного лидерского выступления и закрепили полученные знания на практике во время питч-сессии "Самопрезентация", представляя себя и свои идеи.

Сегодня в программе "День волонтера", далее ребята в непринужденной обстановке будут нарабатывать лидерские компетенции, креативность, навыки проектной деятельности, а еще посетят планетарий и научатся приемам самообороны.

Заместитель директора по инновационной работе Минского государственного дворца детей и молодежи Ирина Томашевская отметила, что для подростков участие в подобном интенсиве с развитием так называемых soft-компетенций - отличный вариант интересного и полезного времяпрепровождения во время летних каникул.-0-