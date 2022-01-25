Интернациональный 57-й "Звездный поход" стартовал в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялся торжественный митинг, посвященный старту интернационального 57-го "Звездного похода", передает корреспондент БЕЛТА.

"2022-й объявлен в Беларуси Годом исторической памяти. Министерство образования в патриотическом воспитании молодежи отводит важное место сохранению исторической памяти, особенно героическому подвигу в годы Великой Отечественной войны. Студенческая молодежь постоянно посещает ветеранов, возлагает цветы к обелискам, взаимодействует по этому направлению со школьниками. Такие мероприятия вносят вклад в предотвращение попыток переписывания истории, что, к сожалению, мы можем наблюдать со стороны ряда государств. Традиционно "Звездный поход" помогает в продвижении имиджа педагога, популяризации системы образования, укреплении дружбы между государствами, налаживании дружеских, деловых отношений. Белорусы всегда помнят тот вклад, который внесли государства СССР, принявшие на себя удар и освобождавшие каждый метр нашей Родины", - подчеркнул заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Александр Кадлубай

Для гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи с 26 по 28 января в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка состоится интернациональный 57-й "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Десять отрядов (более 300 студентов и преподавателей) посетят Борисовский, Дзержинский, Крупский, Мядельский, Слуцкий и Столбцовский районы Минской области, Ивацевичский район Брестской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области и Светлогорский район Гомельской области.

"В университете есть замечательная традиция: после сессии во время зимних каникул студенты отправляются по местам боевой славы белорусского народа. Первый "Звездный поход" стартовал в 1966 году с этой площади. Поэтому символично, что 57-й поход, посвященный Году исторической памяти, начнется именно отсюда. Основная цель и идея - прежде всего почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранить память и правду о событиях тех лет", - отметила первый проректор БГПУ Светлана Коптева.

Светлана Коптева

Во время похода студенты и преподаватели встретятся с ветеранами войны и труда, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, в учреждениях образования проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы, тренинги и спортивные соревнования, выступят с концертными программами для учащихся и жителей регионов.

Вместе со студентами БГПУ в "Звездном походе" примут участие студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. "Сюда приехали правнуки тех, кто завоевал Победу вместе с белорусским народом. Здорово, что мы нашли именно тех ребят, у которых здесь, в белорусских районах, в братских могилах лежат их родственники. Они обязательно возьмут горсть земли и увезут к себе на родину. Интерес у студентов большой, потому как это их будущая профессия - рассказывать следующему поколению историческую правду", - добавила первый проректор.

Студент исторического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Абдулазизбек Уткиров впервые участвует в "Звездном походе". "Мне это интересно, поскольку много лет назад, когда происходили военные действия на территории Беларуси во время Второй мировой войны, здесь также воевали против нацистов наши деды и прадеды. Подобные мероприятия позволяют понять то, что происходило тогда, призывают жить в крепкой дружбе. Мы, как педагоги, будем воспитывать детей, учить их миру, говорить об ужасах войны. В Узбекистане также берегут ветеранов, так они считаются героями нашего времени, устраиваются различные тематические мероприятия, ежегодно открываются новые знаковые объекты", - сказал он.

"Это мой второй "Звездный поход". Я очень горжусь, что могу принять участие в таком важном деле, отдать долг памяти тем, кто погиб, сражаясь за Родину, напомнить подрастающему поколению, какие страшные времена пережили люди. Для меня очень важно сохранять память о нашем героическом прошлом, побывать в разных уголках республики, дотронуться до самобытной культуры Беларуси, познакомиться с разными людьми, обменяться с ними опытом и рассказать о своем университете", - поделилась студентка филологического факультета БГПУ Екатерина Колосеевская.

Кроме того, сегодня в БГПУ пройдет вечер дружбы "Межкультурный диалог". Иностранные студенты познакомятся с культурой белорусского народа, а также представят культуру своих стран.-0-

Фото Оксаны Манчук