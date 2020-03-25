Интернет-эстафету с исполнением песни "День Победы" запустят в Гродненской области

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителям Гродненской области предложат поучаствовать в челлендж-эстафете с исполнением песни "День Победы". Об этом сегодня журналистам перед началом заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сообщила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт акции планируется дать 9 апреля. Присоединиться к ней может каждый желающий. Достаточно спеть несколько строк песни "День Победы", разместить видео с тематическими хештегами в соцсетях и передать эстафету дальше.

"Это одна из многочисленных областных акций, которые дополнят праздничную программу. К началу мая в регионе будут изготовлены поздравительные открытки для ветеранов, в основе их будут детские рисунки на тему Победы", - рассказала Елена Климович. В холлах учреждений области появятся специальные стенды, на которые все желающие смогут прикрепить табличку с именем своего родственника, прошедшего дорогами войны. В отдаленных и малонаселенных пунктах региона с тематическими концертами высадится культурный десант. Также запланированы показы фильмов на военную тематику под открытым небом.

Есть ряд других интересных проектов. Например, молодежь помогает оцифровать фронтовые письма и снимки, чтобы сохранить их на долгое время. Будут организованы конкурсы военных и патриотических песен, публичные чтения на тему войны. А в Щучинском районе уже стартовал интернет-конкурс чтецов.

Определена и концепция праздника на 9 мая. Например, в Гродно основными площадками станут площадь Ленина и парк им. Жилибера. В дополнение к традиционным мероприятиям запланировано и несколько новых. В частности, парк намерены стилизовать под большой солдатский майский победный привал с созданием соответствующей атмосферы, в том числе интерактивными площадками, палатками, полевыми кухнями. На площади Ленина организуют танцплощадку 1940-х годов: парам предложат потанцевать под мелодии той эпохи в исполнении духового оркестра. Вечером на площади запланировано выступление диджеев города: они представят военные песни в своей обработке.-0-